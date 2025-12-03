Moaña contará de nuevo con el apalpador y tendrá por primera vez rondalla

Moaña ya tiene todo en marcha para arrancar su programación de Nadal este «puente» de la Constitución con el encendido del alumbrado, el viernes (18:30), la II Festa do Marisco e Bo Xantar, del 5 al 8, en el alto de la plaza. obradoiro infantil de Nadal de A Solaina, en la Casa de Cultura de Berducedo el sábado (16:30) y teatro «Pero tí quéresme?», en el Centro Rosalía de Castro de Domaio (19:00).

Cartel de la programación de Nadal en Moaña. / Fdv

La carpa en el paseo y el alto de la plaza acogerán gran parte de la programación, que ayer presentó la edil de Cultura, Coral Ríos.Habrá Feira de Nadal el día 21 a la que volverá el apalpador, que tanto promocionó la Diputación y que el Concello sigue manteniendo. Incluye obradoiro infantil de alfombristas de San Martiño, chocolate con roscón y actuación de Camarote Band. El día 27 hay Festival de Panxoliñas en el alto de la plaza y concierto de Broken Peach Show de Nadal en la carpa y por primera vez desfilará una rondalla, será de Mos, el 4 de enero. La programación incluye actuaciones en las parroquias, rechouchíos, foliadas de Nadal, la Lotería de Nadal en la Casa da Mocidade, la Feria de la Protectora el 13 y 14 y acabará con la Cabalgata de Reyes.