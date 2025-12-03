Moaña contará de nuevo con el apalpador y tendrá por primera vez rondalla
La concejala de Cultura presenta la programación de Nadal que se abre este viernes con el encendido
REDACCIÓN
Moaña ya tiene todo en marcha para arrancar su programación de Nadal este «puente» de la Constitución con el encendido del alumbrado, el viernes (18:30), la II Festa do Marisco e Bo Xantar, del 5 al 8, en el alto de la plaza. obradoiro infantil de Nadal de A Solaina, en la Casa de Cultura de Berducedo el sábado (16:30) y teatro «Pero tí quéresme?», en el Centro Rosalía de Castro de Domaio (19:00).
La carpa en el paseo y el alto de la plaza acogerán gran parte de la programación, que ayer presentó la edil de Cultura, Coral Ríos.Habrá Feira de Nadal el día 21 a la que volverá el apalpador, que tanto promocionó la Diputación y que el Concello sigue manteniendo. Incluye obradoiro infantil de alfombristas de San Martiño, chocolate con roscón y actuación de Camarote Band. El día 27 hay Festival de Panxoliñas en el alto de la plaza y concierto de Broken Peach Show de Nadal en la carpa y por primera vez desfilará una rondalla, será de Mos, el 4 de enero. La programación incluye actuaciones en las parroquias, rechouchíos, foliadas de Nadal, la Lotería de Nadal en la Casa da Mocidade, la Feria de la Protectora el 13 y 14 y acabará con la Cabalgata de Reyes.
