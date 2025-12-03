Las mariscadoras vuelven a la playa de la Navidad

El primero de diciembre marca el inicio de la campaña de la Navidad para los productores de marisco. Las mariscadoras de Moaña, que forman uno de los colectivos con más presencia histórica en la explotación de los bancos en la ría de Vigo, empezaron ayer a trabajar en la playa de Meira, junto a la isla de Samertolaméu, un arenal que reservan para estas fechas.

Otro momento del trabajo ayer en la playa de Meira. | Gonzalo Núñez

En la campaña de este año trabajarán entre Meira y Domaio y dejarán la gran playa de A Xunqueira sin tocar, para darle tiempo para que se recupere, asegura la presidenta de las mariscadoras, Dolores Álvarez, que confía en que con los últimos trabajos de canalización natural de la desembocadura del río da Fraga, el agua dulce no anegue tanto y permita sobrevivir al marisco.

Ayer las mariscadoras cogieron el cupo de 5 kilos de japónica y 1 de fina. Fueron 36 mujeres y 4 hombres, no acudieron todas debido a bajas, y trabajaron desde muy temprano, a las siete de la mañana, todavía era de noche y con linternas en la cabeza para alumbrar, metidas hasta la rodilla en el mar. Había que aprovechar la marea baja, que en esta semana no son muy largas, y faenaron hasta cerca de las nueve de la mañana.

Los precios, por el momento, no acompañan tanto como quisieran y la campaña de Navidad se hace esperar. Los precios casi repiten a los días que pudieron trabajar la semana pasada, tras unos 15 días paradas por la toxina. La fina, de la que se cogieron 40 kilos, osciló ayer entre 116,76 y 36,70 euros y 53,13 de media. En cuanto a la japónica, con 213 kilos, fue de 17,35 a 14,30 euros y 16,63 de media.

El precio máximo de japónica en la última semana de noviembre llegó a 16,60 euros, el medio fue de 15,03 y el mínimo de 13,95. Se extrajeron 537,50 kilos con unos ingresos de 8.079,28 euros. Con respecto a la fina, el precio máximo en el mismo período fue de 79 euros; el medio se quedó en 54,97 y el mínimo en 32,65. El gerente de la Cofradía de Moaña, Luis Sequeiros, asegura que los precios son malos para la época del año y que la situación de los bancos en A Xunqueira es muy preocupante, pero no es algo que se circunscribe sólo a esta playa sino que es general en Galicia. Con respecto a la situación de las toxinas siguen cerradas las zonas externas de la ría (Zona 1 y Zona II.1), como también la ría de Aldán y la de Pontevedra en donde ayer abrieron las zonas internas (IV.2 y V).