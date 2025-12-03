Incendio en el edificio "okupa" de la calle Atranco, en Cangas

El lunes se había cerrado con un incendio, en la avenida de Vigo, y el día de ayer comenzaba con otro en Cangas. Surgió a las 09.30 horas, en el famoso edificio "okupa" de la calle Atranco, donde en febrero la Guardia Civil de Cangas llevó a cabo una operación contra el tráfico del fármaco del Rivotril. El fuego se originó, según Emergencias de Cangas, que también acudió a la alerta, en una habitación situada en la planta baja de cuatro metros cuadrados. Las llamas alcanzaron colchones, cartones y ropa. Se desconoce de motivo del incendio, al que acudieron los bomberos de Morrazo a sofocarlo. No es el primero que se produce en el edificio, aunque aún no tiene el historial de los viejos y abandonados edificios de Massó.

El grupo de emergencias de Cangas se trasladó después a la calle Alexandre Cribeiro, par hacerse cargo de una mancha de aceite.