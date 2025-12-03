Hermelo deja el PAC de Moaña en manos de un estudio y el BNG le exige que pida perdón

La reclamación para que regresen las urgencias sanitarias a Moaña vivió ayer un nuevo capítulo en el Parlamento de Galicia, cuando se van a cumplir cuatro años de movilizaciones semanales de los vecinos y está a punto de finalizar el nuevo centro de salud en Sisalde sin que esté confirmado que llevará urgencias. La diputada y portavoz del PP de Cangas, Dolores Hermelo, presentó una Proposición No de Ley en el pleno del Parlamento, que fue muy contestada por BNG y PSOE, en la que la popular pidió escuchar a los profesionales médicos y que sea un estudio técnico el que decida si el Punto de Atención Continuada (PAC) debe volver a Moaña o seguir concentrado en Cangas, en donde está desde la pandemia del COVID. El hecho de posicionarse a favor de este estudio, que, por otra parte la Consellería de Sanidade ya anunció el pasado 30 de octubre en la reunión de la comisión de seguimiento de la construcción del nuevo centro de salud de Moaña, provocó la reacción del diputado nacionalista, el moañéss Paulo Ríos, que le pidió que la retirara y exigió que pidiera perdón a los vecinos de Moaña.

Paulo Ríos en el Parlamento. | / Fdv

Por parte del PSOE, la diputada viguesa Elena Espinosa presentó una enmienda para que se recoja el cumplimiento del convenio firmado en 2020 por el entonces conselleiro de Sanidade y hoy alcalde de Baiona, Vázquez Almuiña, con la alcaldesa de Moaña, que recoge que el nuevo centro de salud de Moaña se abriría con PAC mientras no se construya el Centro Integral de Saúde (CIS) de Cangas.

Hermelo recordó el plan funcional que Sanidade elaboró para Cangas y Moaña en 2018, cuyo resultado fue un nuevo centro de salud en Moaña, que sigue sin poder concluir, por el «bloqueo» del gobierno local del BNG a la acometida del agua; y la construcción de un CIS en Cangas, cuyo terrenos sigue sin entregar el Concello. Insistió en que todos los espacios en Sisalde están ejecutados, incluido el PAC y que serán los profesionales sanitarios quienes determinen los mejores servicios a los vecinos, dijo que la sanidad «non será moeda de cambio» para el PP, y que no está «ni ao servizo da CIG representada polo BNG nin do partido sanchista, alias socialista, que nada fixo pola sanidade pública, salvo empeorala».Levantó las quejas del BNG cuando calificó a la CIG de «brazo armado» del BNG.

Defendió ese estudio técnico porque el anterior ya no vale por las circunstancias y anunció que será la hoja de ruta, que si pide la descentralización de las urgencias «pois perfecto»y si pide la centralización «hai que deixar as liortas e escoitar aos profesionais sanitarios».. Calificó a los gobiernos locales de «incapaces e torpes» y reclamó unir fuerzas y que estos gobiernos dejen de hacer política con la sanidad y dejen actuar a los profesionales.

Elena Espinosa en su intervención. | / Fdv

El diputado nacionalista Paulo Ríos Santomé le exigió retirar la iniciativa y pedir perdón a los vecinos de Moaña por «o esperpento vivido». Dijo que era una infamia porque siguen riéndose de los vecinos que van a cumplir cuatro años de movilizaciones, haciendo política partidista.y añadió que ni era posible enmendar su propuesta. Ironizó con respecto a lo que pide de que el PP «considera que o acordo alcanzado co PP non é axeitado e pide ó PP un informe que diga que o PP cambie o acordo do PP». Reprochó que Hermelo quiera que se haga un estudio y ya dice cual será el resultado que contradice el acuerdo del PP porque quiere desmantelar la Atención Primaria. Ríos considera que es el colmo que echen la culpa de la situación de la sanidad a los concellos del BNG y recordó las «históricas» trabas para construir el centro de salud de Moaña, con un boicot absoluto del PP durante 10 años. Setenció que ya nadie cree al PP de Cangas y le recordó que los vecinos pusieron hace más de 15 años los terrenos de O Hío a disposición de la Xunta para construir el centro de salud y ahí siguen.

Por parte del PSOE, la diputada Elena Espinosa pidió enmendar la iniciativa en el sentido de que se cumpla el convenio de Sisalde que incluye abrirlo con el PAC, además de recordar que el PSOE hizo la Ley General de Sanidad de Ernest Lluch que fue decisiva para garantizar un sistema sanitario público y universal y que ojalá el PP hiciera algo parecido. Hizo referencia a la historia de la sanidad en Moaña y la defensa desde el PSOE al nuevo centro de salud. Recordó el convenio de Almuiña y de cómo ante la falta de avances su partido presentó una inicitiva porque había una iniciativa de la Xunta de «torpedearlo». Insistio en que los convenios están para cumplirse no sólo para sacarse fotos y que«ningún estudo vai a descubrir nada do que non sepamos».