El GDR Morrazo presenta su campaña contra los fuegos forestales
El Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR) Pontevedra-Morrazo presenta la campaña de sensibilización ambiental. «Paisaxes resilentes contra o lume: O momento é agora!», una iniciativa que pone el foco en la resilencia paisajística como herramienta clave de la prevención frente a los incendios forestales.
La campaña parte de la evidencia científica y técnica que concluye con que la mayor parte de los grandes incendios están asociados a paisajes homogéneos, degradados, con elevada continuidad horizontal y vertical del combustible, resultando del abandono rural, de la fragmentación de la propiedad y de la expansión de monocultivos forestales altamente inflamables. El mensaje central de la campaña es que la prevención no puede fundamentarse únicamente en los medios de extinción, sino en una planificación paisajística y la creación de infraestructuras verdes de autoprotección: reducir probabilidad de ignición, limitar la velocidad del fuego, mejorar la seguridad y acelerar la recuperación.
