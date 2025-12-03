Clase de buenas prácticas para gozar de las setas

Cuándo acudimos al monte a recoger setas, ¿dónde debemos llevarlas: en un cesto o e una bolsa de plástico? ¿Y cuál es la mejor manera de recogerlas: arrancándolas enteras o cortándolas por el pie? ¿Podemos coger las que queramos o hay algún límite? Pueden parecer preguntas con respuesta obvia, pero no tanto como pudiese parecer y son fundamentales para garantizar la sostenibilidad de un recurso cada vez más apreciado y demandado. Sobre estas cuestiones, entre otras, versó la primera de las charlas de las XXVI Xornadas Micolóxicas de Bueu, que organiza la Agrupación Liboreiro.

La invitada para esta clase de buenas prácticas en el monte fue la doctora en Biología y especialista en etnomicología María Cabaleiro, de la Universidade de Vigo. Reconocía que este es un tema quizás poco usual, pero que «resulta moi necesario porque é un recurso que cada vez se explota máis e hai máis xente no monte». Eso tiene un aspecto positivo, pero también un reverso «no que vemos malas prácticas ou cousas que a nivel da natureza non son as mellores».

Galicia es una de las comunidades que cuenta con una legislación específica sobre la micología, una ley que por ejemplo establece que las setas deben llevarse en un cesto y no en bolsas plásticas. No se trata solo de evitar que queden residuos y basura en la naturaleza, sino que hay razones biológicas. «Se levamos os cogomelos nun recipiente perforado como un cesto o que favorecemos é que mentras imos camiñando polo monte vain dispersando as súas esporas, o que facilita a súa labor de reproducción», explica María Cabaleiro. Hasta se puede argumentar desde un punto de vista culinario. «A bolsa plástica non é ríxida, polo que ao final os cogomelos van todos machucados uns cos outros e poden acabar fermentando e suando, o cal non é o mellor gastronomicamente falando», añade.

La eterna discusión a nivel biológico: ¿cortar o arrancar?

La disquisición entre arrancar y cortar tiene su miga. Tanta que ni siquiera hay un criterio uniforme a nivel estatal. «É a eterna discusión que temos a nivel biolóxico», explicaba ayer la doctora de la Universidade de Vigo. La ley en Galicia es muy clara: la seta debe arrancarse entera. «A nivel biolóxico ten todo o sentido arrincalos, sobre todo por seguridade alimentaria xa que iso permite que non exista confusión á hora de identificar os cogomelos», subraya Cabaleiro.

El debate entre cortar y arrancar viene de lejos. Antes se defendía la tesis de cortar porque se pensaba que las setas eran plantas y así rebrotaban. «Pero non é unha planta, é a fructificación dun fungo e non ten sentido cortalo», expone. Y para entenderlo mejor aporta un ejemplo claro: a la hora de coger una manzana no cortamos la rama del árbol, sino que arrancamos el fruto.

Límites a la recogida: un máximo de dos kilos por persona y día

La ley gallega también establece topes máximos a la hora de recoger setas: un máximo de dos kilos por persona y día. «Hai quen considera que é moi pouco. Ao mellor pode parecelo para especies grandes, pero ten sentido para aquelas máis pequenas», subraya.

Un último apunte: ¿cuándo se deben recoger? Aquí la respuesta es muy clara: la seta debe estar madura y bien abierta. «Hai xente que nalgúns casos, como as macrolepiotas, que prefire recollelas cando aínda están pechadas porque di que saben mellor. Pero nese caso o cogomelo aínda non cumpriu a súa función biolóxica na natureza», advierte.

Las Xornadas Micolóxicas de Liboreiro continuarán hoy, a las 20.30 horas en el Centro Social do Mar. La charla de hoy se titula «Cultivos dominantes pero amigables: plantas que axudan a plantas nos campos agrícolas», con la catedrática de Fisiología Vegetal en la Universidade de Vigo Adela Sánchez Moreiras.