Bueu abre el plazo para la obra del Parque Urbano Lugrís
REDACCIÓN
La Plataforma de Contratación del Sector Público acaba de publicar el anuncio de licitación del Parque Urbano Lugrís, en Bueu. Una obra que promueve el Concello y que cuenta con un presupuesto de casi 900.000 euros, que serán aportados a través del Plan Extra y del Plan +Provincia de la Diputación de Pontevedra.
El plazo para la presentación de ofertas ya está abierto y las empresas interesadas disponen hasta el próximo 26 de diciembre para formalizarlas.
El proyecto supone la reordenación de los Xardíns Urbano Lugrís, en As Lagoas, con la creación de senderos interiores, una pista de skate, un foso o bowl, un parkour o zona de ejercicio al aire libre y una nueva plaza pública alrededor del gran plátano situado en un extremo del aparcamiento.
- Desalojado un edificio en la avenida de Vigo en Cangas por un incendio
- Las luces de Vigo y el puente festivo en Portugal abarrotan los hoteles de la comarca
- Cangas no podará más árboles en espacios municipales pese a las demandas vecinales
- Otro choque amplía la tasa de siniestros en la Autovía
- Bueu ayuda a España a ganar el mundial de pesca submarina en Brasil
- Novos Ventos rememora su historia con una comida de confraternidad
- Cangas tiene su Hollywood en Navidad
- Los vecinos de Bueu encienden la Navidad