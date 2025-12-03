Bueu abre el plazo para la obra del Parque Urbano Lugrís

La Plataforma de Contratación del Sector Público acaba de publicar el anuncio de licitación del Parque Urbano Lugrís, en Bueu. Una obra que promueve el Concello y que cuenta con un presupuesto de casi 900.000 euros, que serán aportados a través del Plan Extra y del Plan +Provincia de la Diputación de Pontevedra.

El plazo para la presentación de ofertas ya está abierto y las empresas interesadas disponen hasta el próximo 26 de diciembre para formalizarlas.

El proyecto supone la reordenación de los Xardíns Urbano Lugrís, en As Lagoas, con la creación de senderos interiores, una pista de skate, un foso o bowl, un parkour o zona de ejercicio al aire libre y una nueva plaza pública alrededor del gran plátano situado en un extremo del aparcamiento.