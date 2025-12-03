Una boda protegida por lo civil.

El miembro del Grupo de Emergencias de Cangas Mauro Bernárdez (Caramuxo) se casó el sábado con su novia Nati Rial, vecina de Herbello. Ofició la ceremonia la edil y partalmentaria, Dolores Hermelo. El convite fue en Cabo Home.

Hermelo no mandó a llorar a nadie a Cangas

Bueno, de esta vez, la concejal y parlamentaria del Partido Popular Dolores Hermelo no mandó a nadie a llorar a Cangas, como lo hizo no hace mucho tiempo, cuando se puso a hablar del «tasazo» en el Parlamento de Galicia. Esta vez estuvo enérgica, pero no repitió la invitación, que en algunos sectores molestó. Y tampoco era cuestión de repetírsela a los vecinos de Moaña, donde el PP está tratando de refundarse, por decirlo de alguna manera.

La sorpresa de las ambulancias

¿Lo qué más sorprendió a los vecinos de la avenida de Vigo, en Cangas?: La presencia de tanta ambulancia del 061. Nos comentan que con tanto problemas había con las ambulancias les había causado estupefacción la presencia de hasta cinco de estos vehículos, contaron ellos. Pues siempre es de agradecer que cuando se necesiten para estas circunstancias tan graves aparezcan. Además, nos comentan que fueron puntuales, casi como un reloj suizo. Y también coincidió que el parque de bomberos de O Morrazo estuviera abierto.

Llegaron los efectivos en minutos. Todo muy rápido.