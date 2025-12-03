Abanca renueva su colaboración con Fecimo para impulsar el comercio local

La entidad financiera Abanca y la Federación de Comerciantes e Industriais do Morrazo (Fecimo) renovaron su acuerdo de colaboración para ofrecer nuevas alternativas para responder a los negocios de proximidad e impulsar su mejora competitiva. El acuerdo se firmó en la sede de Fecimo en Cangas por el director de zona de Abanca en Vigo Norte, Héctor Martínez; y la presidenta de Fecimo y de la Asociación de comerciantes de Cangas (Acica), Carmen Pereiro; el presidente de los comerciantes de Bueu (Acibu) Eugenio Blanco; y la presidenta en Moaña, (Acimo), Tatiana Chapela. además del presidente de la Asociación de empresarios del parque industrial de Castiñeiras-Bueu (Apicas), Pablo Pazos.

Los representantes conocieron de primera mano las expectativas de este colectivo justo en el arranque de la campaña de Navidad y avanzaron en soluciones conjuntas. En el documento firmado se establece una serie de productos financieros diseñados a medida para los negocios, como los préstamos personales e hipotecarios, el leasing mobiliario, las pólizas de crédito, líneas de descuento comercial, el confirming o los avales y los préstamos para anticipos de subvenciones.

Los asociados de Fecimo gozarán, según señlala Abanca, de ventajas en la contratación de dispositivos TPV, tanto físicos como virtuales, y podrán beneficiarse de las ventajas que ofrece el programa Servicios Abanca, que permite ahorrar en el pago de los servicios bancarios más habituales, eliminando cargos por mantenimiento de cuentas, tarjetas, transferencias e ingreso de cheques. En el convenio también destaca el nuevo plan «Abanca emprendedores e profesionais», su primer plan de pensiones de empleo simplicado, con más ahorro que los planes habituales.