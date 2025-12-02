Ventura Lazarí, 145 aniversario de su fallecimiento

La Cofradía de la Misericordia del Gremio de Mareantes de Cangas ha vuelto a reivindicar el legado artístico de dos figuras esenciales en la construcción de su imaginería procesional: el escultor Ignacio Cerviño Quinteiro y el policromista Ventura Lazarí Figueroa. Ambos creadores están estrechamente vinculados a muchas de las imágenes que recorren las calles de la villa durante las procesiones de Jueves y Viernes Santo, y cuyo valor histórico y devocional permanece intacto.

Este pasado mes de noviembre, coincidiendo con el 145 aniversario del fallecimiento de Ventura Lazarí, ocurrido el 29 de noviembre de 1880, la cofradía lo recordó de manera especial durante los solemnes oficios de difuntos celebrados en la iglesia excolegiata de Cangas. Se trata de una cita anual en la que la entidad eleva oraciones por todos aquellos que, de una forma u otra, encontraron en la Misericordia un espacio de acogida y acompañamiento. Ya, en el pasado agosto, cangueses y foráneos tuvieron la oportunidad de apreciar también la maestría de los pinceles de Ventura Lazarí con objeto de la exposición “Ignacio Cerviño en la Semana Santa de Cangas”.

Entre las personalidades vinculadas históricamente a la cofradía, la figura de Ventura Lazarí Figueroa destaca de manera singular y su esposa Manuela Castro Ogando, ambos compartían unas convicciones fuertes y profundas. La muerte repentina del pintor dejó una profunda huella en la institución. En los fríos y lluviosos días de finales de noviembre de 1880 la Misericordia puso su empeño en honrarle con una misa exequial con duelo riguroso. La ceremonia estuvo marcada por los símbolos distintivos de la hermandad: los doce hachones, la presencia del Cristo de Difuntos y Ánimas, la bandera y el pendón negro de la institución. Además, durante semanas posteriores se celebraron varias Misas de sufragio, siguiendo la costumbre de oficiarlas al tercer, séptimo y trigésimo día del fallecimiento.

Durante el mes de noviembre, la Cofradía de la Misericordia, responsable históricamente de atender a los difuntos y de suministrar la cera en la Colegiata de Cangas, recupera una de sus tradiciones más singulares: la procesión hacia el cementerio. En este recorrido participan numerosos fieles, encabezados por dos de los símbolos más antiguos de la hermandad: la cruz procesional, que antiguamente se distinguía por la manga negra de difuntos, y un gran pendón del mismo color. Los inventarios históricos confirman que la entidad conservaba al menos dos pendones: el negro, empleado en los actos fúnebres, y el morado, reservado para las celebraciones de Semana Santa.

Ese mismo mes, la cofradía levantaba un solemne catafalco frente al retablo-altar del Carmen. La estructura, construida en madera y dispuesta en varios niveles, se decoraba con calaveras y huesos procedentes del antiguo osario situado tras el altar. En la parte superior se colocaba un féretro vacío, sobre el cual reposaba la imagen del Cristo de Difuntos y Ánimas, una talla del siglo XVIII que presidía el conjunto. Grandes velones situados en las esquinas reforzaban el carácter sobrecogedor y devocional del montaje.El escenario se completaba con las tradicionales inscripciones en latín, entre ellas “Memento mori” (“recuerda que morirás”) y “Mors mortem superavit” (“la muerte venció a la muerte”). Estos lemas, grabados en tablillas de madera, recordaban a los presentes la fugacidad de la vida y la esperanza cristiana en la victoria sobre la muerte, ideas centrales en las celebraciones de la Misericordia durante el mes dedicado a los difuntos.

(*) Miembro de la Cofradía de la Misericordia