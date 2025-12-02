Vecinos de Beluso quieren recoger 1.000 firmas por la falta de cobertura móvil e Internet

La Asociación Cultural Sanamedio tiene en marcha una campaña de recogida de firmas para denunciar la falta de cobertura en los servicios de telefonía móvil, Internet y televisión en Beluso. Una iniciativa con la que quiere llegar a los 1.000 apoyos, que luego entregará al Concello de Bueu para que pueda ejercer una labor de mediación con alguna de las empresas de telecomunicaciones para resolver el problema. «Hoxe en día contar cunhas boas comunicacións é tan necesario como a luz ou o auga», explican los promotores de la iniciativa.

La asociación tiene hojas repartidas por los edificios públicos, establecimientos comerciales y negocios de la parroquia para que los vecinos puedan firmar. En estos momentos se estima que la cifra de apoyos ya debe superar los 500. Para llegar a la cifra de las 1.000 firmas también hacen recorridos casa por casa por los distintos lugares de Beluso solicitando el apoyo vecinal. Una causa a la que también se sumaron las personas que acuden a las clases de gimnasia en el pabellón de Beluso, que se llevaron hojas para llegar a la mayor población posible.

Desde la Asociación Cultural Sanamedio explican que los problemas con la cobertura de telefonía móvil y con el servicio de internet afecta a casi toda la parroquia. Chan de Piñeiro, Achadiza, el centro de la Rúa Nova –donde se concentran la mayoría de comercios y negocios–, la conocida como Recta do Peón, A Roza, Sar, Cabalo... Una de las pocas excepciones es Bon porque hace algún tiempo se realizaron mejoras en la red aprovechando un proyecto para el polígono industrial de Castiñeiras. «Facémonos eco da impotencia e do malestar que, nesta era dixital, a falta de cobertura xera nos veciños de Beluso», explican desde el colectivo.

Situaciones surrealistas: salir con la TPV a la calle para tener cobertura y poder pagar con tarjeta

Este problema no es una cuestión menor o que afecte únicamente al ocio y tiempo libre. «Afecta aínda máis se cabe a quen teletraballa, a quen ten un negocio, á mocidade que estuda ou mesmo a quen precisa cita no médico ou facer calquera trámite telefónico», argumentan. Esta falta de cobertura provoca situaciones casi surrealistas, sobre todo en el tejido comercial cuando los clientes quieren pagar con tarjeta de crédito. «Hai locais nos que a TPV [terminal punto de venta] non funciona por esa falta de cobertura. Iso obriga a que os responsables do establecemento e os clientes teñan que saír ao exterior para buscar cobertura e poder completar o pago», pone como ejemplo una de las directivas de la Asociación Cultural Sanamedio, Ángeles Barros.

Las repercusiones afectan también al turismo y a los visitantes que acuden a Beluso. «Unha das primeiras cousas que preguntan as persoas que queren alugar un aloxamento turístico ou unha vivenda é se hai wifi e se funciona», añaden.

Ángeles Barros, de la Asociación Cultural Sanamedio, ayer con su móvil en la Casa do Pobo de Beluso. / Gonzalo Núñez

Los promotores reconocen que la competencia en este asunto no corresponde al Concello, pero creen que la administración local sí puede hacer una labor de mediación ante las empresas del sector para animarlas a mejorar el servicio. «O obxectivo é que a través da mediación do Concello se poda buscar unha solución real e urxente a un problema que xa dura demasiado tempo», subrayan. La mejor manera de ejercer presión es a través de firmas y se han puesto como objetivo alcanzar las 1.000. Con ese numero creen que desde el Concello de Bueu ya se puede intentar convencer a compañías de telecomunicaciones para que acometan mejoras en la red y que sirvan para ampliar la cobertura.

En cuanto se llegue a esos 1.000 apoyos fijados como meta se procederá a entregarlos en el Concello a través del Rexistro Xeral para que el consistorio inicie las gestiones con las empresas de telecomunicaciones para resolver esta problemática.