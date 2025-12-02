Hermelo pide al Sergas un informe sobre el PAC entre críticas del BNG de Moaña

La situación de las urgencias de Moaña, centralizadas en el Centro de Salud de Cangas desde marzo de 2020, regresan al Parlamento gallego. Por primera vez el tema lo sacará el PP. La diputada canguesa Dolores Hermelo presentó una proposición no de ley para su debate en el pleno de hoy en la que insta a la Xunta de Galicia a encargar al Sergas un estudio técnico detallado sobre la atención continuada y urgente en los concellos de Cangas y Moaña. Este informe ya lo había anunciado y encargado Sanidade a finales de octubre. Hermelo Reclama evaluar en este estudio las «ventajas asistenciales, organizativas y de eficiencia» derivadas del modelo actual frente a posibles alternativas de redistribución de los servicios.

El BNG de Moaña, que encabeza desde su gobierno municipal las protestas semanales que están a punto de cumplir cuatro años para exigir el regreso de Punto de Atención Continuada (PAC) a la villa, reaccionó ayer con duras críticas a la iniciativa de Hermelo registrada el 25 de octubre. Consideran, los nacionalistas, que la diputada se presta «al juego de la Xunta y el Sergas» con el presunto objetivo de «justificar en un informe técnico ad hoc la decisión exclusivamente política de negarle a Moaña un servicio que le corresponde, y que está reconocido en la estructura sanitaria de la comarca».

El BNG advierte de que la iniciativa insta a la Xunta a incumplir el convenio firmado entre Sergas y Concello de Moaña para construir el nuevo centro de salud y que recoge la dotación de las urgencias en este espacio mientras no se construya el Centro Integral de Saúde (CIS) de ámbito comarcal.

El responsable local del Bloque en Moaña y exconcejal, Odilo Barreiro, alega que el convenio firmado «tiene validez jurídica» y su incumplimiento «supone un hecho serio con consecuencias jurídicas graves». Piden un posicionamiento del PP de Moaña «ante este contubernio para que el nuevo centro de salud de Sisalde no cuente con el PAC y se castigue seriamente a los moañeses».

La canguesa alerta de que «fragmentar los medios» puede perjudicar el servicio

La reunión del comité de seguimiento del nuevo centro de salud, celebrada a finales de octubre, contó ya con el anuncio desde la Xunta de que se encargaría un estudio técnico para decidir si habrá o no urgencias en la dotación que está en fase final de las obras en los terrenos de Sisalde.En su proposición no de ley la diputada Dolores Hermelo argumenta que la comarca de O Morrazo presenta una alta interconexión viaria, lo que permite «una planificación sanitaria basada en la optimización de los recursos disponibles». Alega que el PAC en Cangas cuenta con cuatro equipos médicos y de enfermería lo que «cubre de forma eficaz las necesidades asistenciales urgentes de ambos municipios, separados por siete kilómetros y unidos por vías rápidas y directas». Alerta, la diputada, de que «fragmentar los recursos humanos y materiales» podría reducir la capacidad de respuesta.