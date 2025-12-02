El tribunal mantiene el resultado del examen calificado de «vergonzoso»

El tribunal del concurso-oposición para seleccionar un trabajador de usos múltiples destinado a los colegios públicos de Cangas ya respondió a las cuatro alegaciones presentadas a la polémica prueba y decidió rechazarlas y mantener como primero al que ya había obtenido la mayor calificación antes de la apertura del plazo para reclamar. Es la propuesta que el tribunal del concurso-oposición elevará a Alcaldía, con el objeto de que emita resolución y formalice el contrato como personal laboral, en régimen de personal laboral fijo, previa la presentación de la documentación acreditativa de los requisitos establecidos. El tribunal se reunió a las 8.30 horas del día 27 de noviembre.

Por lo que respecta a las alegaciones presentadas por un aspirante que solicitaba la anulación del proceso por considerar que había respuestas en el ejercicio tipo test que calificaba de vergonzosas y fuera de lugar por lo absurdo de las mismas, el tribunal señala que «o escrito presentado fundaméntase en valoracións subxectivas, sendo o único recibido neste senso» y que la prueba teórica «á que a persona candidata fai referencia, ciñese ao contido do temario tanto na formulación das preguntas como na resposta correcta. Este tribunal priorizou a finalidade da praza ofertada, un oficial de servicios múltiples que desempeñará labores de mantenemento en instalacións escolares. Polo exposto, non procede a anulación da proba». Sí se hizo una corrección en la calificación provisional y se rebajó la puntuación de uno de los aspirantes en el segundo ejercicio de 35 a 24 puntos, pero no modificó la propuesta de la persona aprobada.

Respecto a la alegación por las puntuaciones del segundo ejercicio de la fase de oposición, el tribunal señala que, en referencia a la práctica de fontanería el enfoque de la persona candidata al abordar la prueba no fue el adecuado «agarrando o que él consideraba que era unha chave torre e preguntando ó tribunal se se está referindo a esa chave como chave estrela». En la práctica de pintura, «a corrección das respostas tampoco se axustou á formulación da cuestión cunha resposta que non concreta o tipo de pintura utilizada para a tarefa», indica el tribunal. En la práctica de jardinería, siempre según determina este, también considera desacertadas las conclusiones del aspirante que alegó al respecto. En lo referente a documentación presentada y a cursos de formación, «non se valorará asistencia a asambleas, xornadas, congresos, conferencias, seminarios, as materia que formen parte dunha titulación académica, simposios ou similares, nin os cursos nos que non quede acreditada a súa duración en horas». Por lo que no se procede a cambiar la calificación provisional, señala el acta.

Hay que recordar que esta prueba llegó a tener mucho eco debido a las respuesta que se proponían en el ejercicio de test. Hubo mucha polémica, críticas de la oposición y malestar del gobierno, que, como se sabe, no forma parte del tribunal, en manos de trabajadores municipales. Se preguntaba si Galicia era una nacionalidad histórica o una aldea gala y también si una acción positiva era prohibir la educación de las mujeres. Siempre se hacía una pregunta y se daban varias opciones de respuesta, entre ellas se proponía una muy llamativa.