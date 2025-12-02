«Será difícil de controlar, pero al menos sabemos dónde dejar el coche»

Moaña iniciaba ayer su primera experiencia de zona azul con aparcamientos gratuitos pero rotatorios y un límite de solo media hora de estacionamiento. La prueba comenzó en 22 plazas de tramos distintos de la avenida Concepción Arenal y la calle Ramón Cabanillas.

Ayer, como ocurrirá a lo largo de toda la semana, la vigilancia de la Policía Local no se traducirá en multas, sino en avisos a los conductores para que se adapten a la nueva situación. A partir del próximo lunes a los que se pasen de la media hora se les aplicará una sanción por estacionamiento irregular. La intención es considerarlo una infracción leve con multas de 90 euros que se quedarían en la mitad por pronto pago.

Las posturas entre los primeros que estacionaron ayer en la nueva zona azul eran dispares. En general una queja repetida es que «media hora es muy poco tiempo para hacer recados». Eso sí, buena parte de los conductores consideraron que «será muy difícil de controlar», pues el plan piloto comenzó sin más mecanismo que la vigilancia de la Policía Local tomando fotografías para determinar si algún vehículo se excede del límite de tiempo. Esto lleva a muchos conductores de la villa a tirar de ironía. «Es media hora desde que la Policía pasa por primera vez, porque de otra forma es imposible determinar cuánto tiempo lleva cada coche aparcado».

Ayer, en el primer día de entrada en funcionamiento del sistema, la mayoría de los conductores consultados reconocían que «lo normal es que todos estén más de media hora hoy».

La visión más optimista la tenía el conductor de una furgoneta. «Solo son unas zonas, no toda la calle. En Moaña es imposible aparcar. Todo es acostumbrarse pero por lo menos sabremos en qué zonas se puede dejar el coche porque habrá rotación».

El sistema y las 22 plazas elegidas fueron consensuados con los colectivos vecinales del casco urbano así como con las asociaciones de comerciantes como Acimo. Se busca facilitar el estacionamiento para que los moañeses compren en un comercio local muy comprometido entre otras cosas por la falta de espacio para dejar el coche.

En Concepción Arenal la zona azul incluye: Siete plazas entre el puesto de churros y la Praza de Abastos; otras siete plazas en el entorno del lavadero de Fontecán; y seis plazas a la altura del número 20, en la zona de A Seara, tres de ellas antes de la zona en amarillo para los camiones que suministran al supermercado y las otras tres pasando esa zona. En lo que respecta a Ramón Cabanillas, se ganan dos aparcamientos que antes solo eran carga y descarga, al lado de la subida de A Miranda.