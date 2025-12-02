La Policía denuncia a 11 conductores ebrios en los controles del fin de semana en Cangas

La Policía Local de Cangas da por iniciada la campaña de Navidad con el incremento de controles de tráfico y consumo de alcohol y drogas al volante. Y en unas pocas horas del fin de semana registró 11 positivos, uno de ellos con tasa de alcohol en aire espirado por encima de 0,60 miligramos/litro, lo que se considera delito penal que puede conllevar la retirada temporal del carné, multas de seis a 12 meses e incluso prisión. Las diez infracciones restantes se tramitan por vía administrativa.

Los controles policiales se realizaron en las madrugadas del sábado y el domingo en distintos puntos del centro urbano, como el entorno del consistorio, la avenida de Marín, la calle Noria y otros lugares de la zona de «movida». Actuaron agentes de la patrulla nocturna y de la que cogió el relevo desde las 6.30 horas. El caso más grave, por poner en peligro la seguridad viaria conduciendo ebrio, deberá resolverse en un juicio rápido.

La pasada campaña navideña fue prolífica en actuaciones de la Policía de Cangas, cuyos controles de tráfico detectaron múltiples infracciones, entre ellas más de una decena de alcoholemias penales. Los agentes hacen un llamamiento a la responsabilidad.