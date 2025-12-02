La Asociación de Pais e Nais de personas con discapacidade de O Morrazo (Aspamsim) prepara desde hace semanas la celebración del «Día Internacional da Discapacidade». Lo hace trabajando en talleres en su sede, ubicada en la calle Cuba, en el edificio que albergaba antiguamente a la Cámara Agraria. Allí usuarios del colectivo y personal docente trabaja para mostrar sus capacidades, que son muchas, como se podrá ver el miércoles en el acto que se organiza para conmemorar el citado día y que tendrá lugar en la Alameda Vella, según el cartel, que ahora los puristas se empeñan en que sea Alameda de Félix Soage. Allí, muy cerca del banco rojo , y a las 17:30 horas de mañana, los usuarios de Aspamsim se darán cita, junto a los monitores y padres para festejar el día. El colectivo decidió realizar un homenaje a Isaac Díaz Pardo y, por lo tanto, a Sargadelos, a esa fábrica que ahora se debate en un futuro incierto.

Uusarios de Aspmasim en su local de trabajo. | fdv

Y en ese afán de homenaje a Isaac Díaz Pardo, los usuarios de Aspamsim aprendieron a cortar, pegar, modelar, pintar, trabajar en lo que técnicamente se denomina psicomotrocidad fina. Utilizando los colores y las formas de la cerámica de Sargadelos, los usuarios de Aspamsim dieron forma, colorearon y sacaron adelante un interesante trabajo del que el cartel anunciador deja una muestra idílica: la torre de Massó con los colores de Sargadelos. Y como se trata de un proyecto integrador, en el que todos son partícipes, el lema de esta pequeña fábrica que no vende humo, sino ilusiones, es «Cada peza conta». ¡Y caramba si no cuenta!», que entre todos se ayudan , se apoyan para sacar el mejor producto a la fábrica, acompañado siempre del mejor regalo: una sonrisa. Hay dos fases de este trabajo que se podrán ver en la Alameda. La primera es perfilar una pieza y ellos la llenan de los colores típicos de la fábrica Sargadelos; la segunda es modelar con arcilla y crear piezas. La intensidad con la que se trabajó en la fábrica de «Cada peza conta» fue indescriptible. Mañana, sus creaciones serán expuestas al público en el escenario abierto de la Alameda. Félix Soage. La organización confía _bueno, tiene información_en que hasta las 18.00 horas no lloverá. Si lo hace, pues hay que retirarse a los cuarteles de invierno, en su sede.