Memorial «Pepe Cordeiro».

En medio de la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, y la presidenta del Club Vila de Cangas, Mari Carmen Parada, está la viuda del atleta cangués Pepe Cordeiro, Carmiña Pérez. Ella, al contrario que Joaquín Sabina, no tiene previsto su último baile.

El mérito es de Luis López

El mérito es todo de Luis López, el presidente de la Diputación y provincial del PP, que fue capaza de juntar bajo un mismo techo a los tres alcaldes del BNG de Morrazo y hacer que le aplaudieran. Es cuestión de estrategia, de la que allá por dónde hay nive en el Monte Faro saben mucho. Sin ningún talante beligerante, al contrario, unificador, se presentó en Cangas ante sus adversarios políticos y ganó. No lo conseguía en la comarca su antecesora en el cargo, Carmela Silva, porque cuando ella mandaba el PP no acudía a sus actos en la comarca.

El número de la suerte de San Andrés de O Hío

Desde la comisión de fiestas de San Andrés de O Hío, quieren que les informemos que el número ganador del sorteo de las rifas es el 2887. Que la comisión hace esfuerzos para que la persona que tenga ese número acuda a O Hío a reclamar el premio, que ya de por sí lo fueron las fiestas, aunque un poco pasadas por agua, pero llenas de sabor a tradición, como tienen que ser estas fiestas tan cerca del invierno, aún otoñales, donde no faltó el magosto.