Los hosteleros de Moaña sortean un viaje a Punta Cana entre sus clientes

La Asociación de Hostaleiros de Moaña presentó ayer una nueva edición de su sorteo de regalos de Navidad entre los clientes, que se está convirtiendo en uno de los eventos más destacados de estas fechas en la villa por el envergadura de los premios. Este año el primer premio es un viaje a Punta Cana para dos personas, de ocho días en un hotel de cinco estrellas con todo incluido. El segundo premio es un viaje a Gran Canaria, con cinco días de hotel para dos personas.

El cliente que se lleve el tercer premio recibirá un vale-regalo de 500 euros para gastar en establecimientos asociados y los dos cuartos premios son sendos vales regalo de 200 euros cada uno.

Las rifas deben pedirse en los establecimientos asociados en el colectivo de hosteleros moañés y se llevarán los regalos los que tengan números que coincidan con los primeros premios de la Lotería de Navidad del 22 de diciembre. Los clientes premiados recibirán el 8 de enero sus regalos. El Concello colabora con los hosteleros con un convenio de 4.000 euros y ayer el sorteo de este año se presentó en el salón de plenos.