El gobierno tumba las mociones de PP y Chapela en el último pleno del año
Las propuestas instaban mejoras en el lugar de Petís y en los aparcamientos disuasorios municipales
REDACCIÓN
Bueu
El Concello de Bueu celebró ayer la última sesión plenaria de este año 2025, un pleno en el que se debatían dos mociones de la oposición y ninguna de ellas salió adelante.
La primera en tratarse fue la propuesta del concejal no adscrito Daniel Chapela, que presentaba un texto para instar mejoras en el lugar de Petís. La moción contó con el apoyo del PP, pero los dos grupos del gobierno local –BNG y PSOE– votaron en contra.
Luego fue el turno para la propuesta del PP para mejorar los aparcamientos disuasorios municipales. En este caso la moción solo contó con los votos favorables de los populares.
