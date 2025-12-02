Ferral y Santos optan a presidir a los vecinos de Santo Domingo
REDACCIÓN
Cangas
La Asociación de vecinos de Santo Domingo A Pedreira, en Cangas, celebra el sábado 13 en el colegio A Rúa, de 18:00 a 19:00 horas, las votaciones para nueva directiva. Hay dos candidaturas presentadas, una representando la anterior directiva encabezada por Antolín Ferral; y otra representando a la nueva, que encabeza Mauricio Santos. Se pide acudir a votar. Es un voto por casa, vivienda o negocio.
