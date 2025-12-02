La Diputación prepara 4,3 millones para el 2º Plan de Inversiones

Con la presencia de tres alcaldesas y un alcalde de O Morrazo, el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López (PP), acudió a Cangas para hablar del Plan Extra, de los millones que deja en la comarca y de que la Diputación es un organismo que escucha a los alcaldes y atiende a sus peticiones. Habló de la Diputación como aliado, que actúa sin sectarismo político y con vocación de servir a los concellos. Fue en el pabellón de O Gatañal, en Cangas, donde el máximo responsable de la Diputación expuso los beneficios del Plan Extra que en algunos casos se están adjudicando y en otros empezando a ejecutar. También tuvieron oportunidad de hablar las alcaldesas de Cangas, Moaña y Marín, Araceli Gestido (BNG), Leticia Santos (BNG) y Maria Ramallo (PP). Luis López eligió el pabellón de O Gatañal para hablar del Plan Extra, porque es una de las mayores inversiones que se lleva a cabo a través del mismo, con 1,1 millones de euros y que, en su opinión, hará más grande esa definición de una provincia deportiva. En Moaña, la humanización de San Martiño, con 1,3 millones (la Diputación aporta 900.000 euros) y Bueu está con el Parque Urbano Lugrís, con 900.000 euros.

Luis López también mencionó la solicitudes para el segundo Plan Extra de la Diputación, que en el caso de Cangas es la mejora de accesos al centro de salud; mientras que en el de Moaña es el cementerio municipal de Tigrás y en Bueu la Rúa Nova de Arriba, en Beluso.

El presidente provincial quiso destacar que son los concellos los que completan con fondos propios o con subvenciones de otras administraciones, porque desde la Diputación «premiamos la capacidad de los gobiernos locales para conseguir recursos de otras administraciones, sin ningún tipo de cláusula que los penalicen. En suma, la primera convocatoria del Plan Extra de la Diputación sirvió para movilizar 5 millones de euros en los cuatro concellos mencionados, de los que el organismo provincial acerca 4,3 millones. Un revulsivo que tendrá continuidad el próximo año, porque según la convocatoria del Plan Extra que acaba de cerrar recientemente, el plazo de presentación de solicitudes supuso nuevamente un completo éxito de participación. Una nueva demostración de la cantidad de proyectos ambiciosos y creativos que los concellos tiene preparados para ejecutar en cuanto tengan oportunidad», mencionó el presidente de la Diputación que adelantó que en el caso de esos concellos se incluyen cuatro propuestas que suman una inversión de 4,3 millones de euros.