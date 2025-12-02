Cuenta atrás para la II Festa do Marisco e do Bo Xantar en Moaña
El alto de la plaza de abastos de Moaña acogerá en este «puente» de la Constitución la segunda edición de la Festa do Marisco e do Bo Xantar que organiza la Asociación de Hostaleiros de Moaña en colaboración con el Concello. Será del viernes 5 al lunes 8, festivo nacional. La inauguración es a las 20:30 horas. Habrá actuaciones a diario.
