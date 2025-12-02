Cangas pide incluir la Capela, las `furnas´y el obelisco de Rodeira en el catálogo Bens de Valor Cultural no Litoral

Las antiguas salazones de Punta Couso, Punta Alada, Menduíña, Xestadelo, Punta Fuxiño y Temperáns, la Capela do Hospital, los faros de Cabo Pequeno, Punta Robaleira y Cabo Home o las «furnas» de Santa Marta están entre los elementos que el Concello de Cangas pide incluir en el catálogo de Bens de Valor Cultural no Litoral elaborado por la Xunta de Galicia para darles protección.

El listado de 31 bienes en la costa canguesa se vería incrementado hasta 44 si la administración autonómica admite los 13 que el Concello propone a mayores, entre los que figuran el puente de piedra de la playa de Liméns, la laguna de Massó o el obelisco de la playa de Rodeira. A mayores, la asociación «Mar de Pedra» pide incorporar también el varadero de la factoría de Massó y las antiguas chabolas de gamelas y pertrechos.

Capela do Hospital, que el Concello propone incorporar. / G.Núñez

La Xunta hizo público el listado de bienes en el litoral a finales de octubre y dio un mes de plazo –que remató ayer– para hacer alegaciones, correcciones o sugerencias antes de dar por definitivo el catálogo. En Cangas son 31 los catalogados, de los que la mitad (15) son susceptibles de cambiar de uso conforme a la nueva herramienta de la Xunta.

El listado incluye el conjunto de hórreos y viviendas de Vilariño, la salazón y vivienda de Aldán, Lavapiés, conserveras de Aldán y Curbera, playa de Pinténs, Villa Romana de Pipín, Castiñeiras, Punta Couso, petroglifo de Tombo dos Visos, O Preguntoiro, Salinas e Praia de Nerga, As Forcadas, A Villeira, petroglifo de Eirexiña o As Aeiras, Castro da Eirexiña, petroglifo de Punta Corbeira, petroglifo de A Laxe, conserveras de Massó y Balea, la antigua factoría ballenera, la depuradora de mariscos, el mercado municipal, las tres naves de Ojea, la antigua conservera de Arbones en Rodeira, la Praia dos Alemáns y el castro da Cunchosa.

Las "furnas" de Santa Marta, otra de las aportaciones. / G.Núñez

Además de solicitar la inclusión de los 13 referidos, desde el Concello de Cangas pide que se corrijan nombres y ubicaciones de los que ya aparecen en el listado. Así, la denominación correcta de la salazón y vivienda de Aldán sería «antiga salgadura La Señorita o De Lis en Río Esteiro (O Hío)», Lavapés no está en Aldán, sino en Vilariño (O Hío), al igual que la conservera de Curbera en Ameixide.

El bien de Castiñeiras es el Achado do Illote, O Preguntoiro está en Viñó-Costa da Vela y el petroglifo y castro da Eirexiña es un único conjunto al que además hay que corregir las coordenadas, matizan.

Obelisco de la playa de Rodeira, que se pide añadir. / G.Núñez

Otras correcciones de este tipo son las de Bouza da Laxe por petroglifo da Laxe, fijar en el mismo conjunto las conserveras y factoría ballenera de Massó y denominar «antiga conserveira de Cervera-Darbo» lo que ahora aparece como depuradora de marisco. Asimismo, concreta la denominación de las naves de Ojea como antiguas conserveras de Lago Paganini e Iglesias en O Sinal, así como el Aserradeiro de Solla, y ubica en el mismo conjunto el Castro da Cunchosa, en la playa de Lagüelas, Aldán.

La Xunta elaboró el Listado de Bens de Valor Cultural no Litoral al asumir las funciones y servicios de ordenación y gestión de la costa. Incluye 1.580 elementos que pasan a tener protección, entre los que figuran 76 en O Morrazo (31 en Cangas, 29 en Bueu y 16 en Moaña).