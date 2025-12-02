Bueu ayuda a España a ganar el mundial de pesca submarina en Brasil

España ganó este fin de semana en Brasil el Campeonato Mundial de Pesca Submarina en la categoría por equipos o selecciones nacionales. Un resultado «histórico» según la Federación Española de Actividades Subacuáticas y en el que participaron tres deportistas de la provincia de Pontevedra: Antonio «Toni» Otero Núñez, Elías Villar Menduíña –los dos de Bueu– y Sandra Osorio Arca, de Pontevedra. Mientras que la pontevedresa ya había sido citada en ocasiones anteriores por la selección, en el caso de los dos vecinos de Bueu esta era su primera convocatoria y el estreno no pudo ser mejor. «Es un orgullo, un placer y un sueño increíble», aseguraba ayer Toni Otero durante una de las escalas del viaje de regreso.

De izquierda a derecha: Toni Otero, Sandra Osorio y Elías Villar, en São Francisco do Sul (Brasil) en el Campeonato del Mundo de Pesca Submarina. / Fedas

La Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas (CMAS) adjudicó la organización de la trigésimo cuarta edición del mundial a la Confederación Brasileña de Pesca y Deportes Subacuáticos, que eligió como sede la localidad de São Francisco do Sul, en el estado de Santa Catarina [al sur del país, entre los estados de Paraná y Río Grande do Sul], del 26 al 29 de noviembre. La selección española llegó el 12 de noviembre para poder preparar sobre el terreno, o más bien sobre el mar, su participación en el mundial, en el que su objetivo era ganar la modalidad por equipos. «Se trataba de conocer bien la zona e identificar los lugares ‘calientes’, en los que había más pescado», explica Toni Otero.

Para ello se pasaban entre ocho y diez horas diarias en el agua, familiarizándose con los fondos y los puntos donde había más posibilidad de conseguir pesca. No fue una tarea sencilla puesto que las aguas del lugar de la competición estaban bastante turbias, lo que restaba visibilidad. «Había días en los que no veías más allá de uno o dos metros», explica. Este fue uno de los inconvenientes a los que tuvieron que adaptarse. «En nuestro caso estamos acostumbrados a las aguas de Galicia. Tanto Elías como yo comenzamos en este deporte en la adolescencia [ahora tienen 44 y 41 años] en el entorno de Cabo Udra. Aquí las aguas son más frías, lo que hace que sean más limpias y claras. Pero allí la ventaja era la temperatura», cuenta el deportista de Bueu.

Pescadores submarinos de la selección española en el mundial de Brasil. Elías Villar, de Bueu, es el primero por la derecha. | Fedas

En la zona acotada para el mundial el agua del mar tenía una temperatura de unos 23 grados. «Podíamos bajar con el traje de neopreno fino, con menos plomos y era mucho más cómodo», apunta Toni Otero. Esa diferencia térmica tiene otra consecuencia evidente: las especies de peces son completamente distintas y no siempre era fácil identificarlos. La mayoría eran de carácter tropical y había sargo de beiço, paguala, sargo real o dentón, sororoca, pampo amarillo o pez gallo, entre otros.

Toni Otero, primero por la derecha, junto a otros miembros de la selección con un pampo amarillo y un sargo de beiço. / Fedas

La elevada presencia de pescadores submarinos de países de todo el mundo añadía más dificultad a la competición. «Había más de 80 participantes que teníamos que repartirnos en una zona en la que había poco espacio», manifiestan.

El gran objetivo de la selección española era conseguir el título por equipos y la delegación estaba formada por quince deportistas y dos técnicos. España concluyó la primera jornada del mundial con una segunda plaza provisional. «Pero el segundo día remontamos y ganamos, por delante de Tahití y Francia», apunta Otero. El deportista de Bueu alaba el ambiente que se vivió en la concentración española y que a su juicio fue una de las claves del éxito. «Sabíamos que el título por naciones era un objetivo factible. La verdad es que éramos un verdadero equipo, nuestro potencial era lo colectivo. Fue una verdadera gozada estar allí, fuimos como una familia y eso se notó», concluye Toni Otero.