La Autovía do Morrazo acumula conos y vallas dañadas ante la oleada de siniestros

La alarmante oleada de accidentes que vive Moaña desde el fin del verano tiene en la Autovía do Morrazo algunos de sus puntos negros. Este sábado, sin ir más lejos, se registró un nuevo accidente en las proximidades del enlace con Rande. El conductor resultó ileso pese a chocar de forma violenta con la mediana. Recorrer en estos momentos la principal arteria por carretera de la comarca desvela esta situación de accidentes, pues el trazado está salpicado por decenas de conos y barreras quitamiedos dañadas, sobre todo en los tramos de Meira y Domaio.

En dirección a Vigo hay dos puntos con balizas naranjas y vallas dañadas pasando el Viaducto da Mó. Uno en la mano izquierda y otro en las vallas dobles que forman la mediana de la autovía. Le siguen al menos tres conos distintos en la cuneta de canalización de aguas por distintos desperfectos.

La «mediana» hundida en Meira, pasando el Viaducto da Mó. | / G.N.

A medio camino entre el Viaducto da Mó y la salida de Domaio hay otro cono con daños en la barrera quitamiedos y otra zona similar un poco más adelante, a 1.000 metros de la salida de Domaio con la barrera curvada al haberle embestido un coche. En la misma dirección hacia Vigo hay parte de una valla dañada señalizada con dos conos naranjas en el acceso desde San Lourenzo y pasando ya el Viaducto da Moura, antes de llegar al túnel de Montealegre, se puede ver un largo tramo de quitamiedos dañado avisado con tres balizas.

En dirección a Cangas la situación es algo mejor, sin embargo los agujeros y desperfectos sobre todo en el hormigón de la cuneta lateral de recogida de aguas obligaron a colocar hasta 14 conos en otros tantos puntos. Entre las zonas balizadas está un punto pasando el Viaducto da Moura, otros tres en la salida y el enlace de San Lourenzo, dos en el gran talud de Meira y otro a la altura de la explanada en la que se preveía levantar una gasolinera.

Consecuencias de un accidente en el enlace de San Lourenzo, en Domaio. / | Gonzalo Núñez

Además están balizadas dos barreras de hormigón que separan la calzada de los taludes de Meira y Berducedo. También está dañado y señalizado el quitamiedos que actúa como mediana justo antes del Viaducto da Mó.