Asamblea abierta en el IES Rodeira por la huelga docente

El sindicato CIG-Ensino de la comarca de Vigo ha convocado asambleas abiertas en centros educativos dentro del proceso de preparación y organización de las nuevas jornadas de huelga del profesorado, previstas para los días 16 y 17 de este mes contra el deterioro de las condiciones laborales en la enseñanza pública y los recortes. Entre estos encuentros, que se celebran a las 18:30 horas, está previsto uno en Cangas este miércoles, en el Instituto Rodeira de Cangas. El calendario se abrió ayer con la primera asamblea en el IES Val do Tea en Condado Paradanta; mañana también está prevista en el IES Escolas Proval del Val Miñor; el jueves en el IES Antón Alonso Ríos, en Baixo Miño; el miércoles 10 en el Politécnico de Vigo y el jueves 11 en los IES Ribeira do Louro (Porriño) y Pedro Floriani (Redondela).

La CIG, mayoritaria en la enseñanza pública, llevará a las asambleas un análisis completo de la situación actual e insistirá en la necesidad de mantener el pulso movilizador. Para el martes 16 propondrán, con la colboración de lasfamilias, marchas fúnebres portando cadenas, crespones y otra simbología mortuoria.El miércoles 17 se prevé una manifestación desde el Parlamento de Galicia, a las 11:30, por Santiago como un entierro simbólico de la enseñanza pública.