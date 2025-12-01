«A Voz da Sanidade» apoya la manifestación en Vigo

La asociación A Voz da Sanidade de Cangas ha expresado su apoyo a la manifestación convocada por SOS Sanidade Pública de Vigo bajo el lema «Reconstruír a Área Sanitaria de Vigo», que partirá el jueves, día 4, desde la «praza dos cabalos», en la Praza de España, a las 19.00 horas. El objetivo de la movilización es «esixirlle á Xunta de Galicia as responsabilidades políticas pola grave situación na que se atopa a nosa área sanitaria», así como demandar las medidas necesarias para dotarla de los recursos que precisa y lograr «unha asistencia sanitaria 100% pública, digna e de calidade».

El colectivo hace un llamamiento de la ciudadanía para rechazar «as intolerables listas de espera», la falta de recursos y espacios para atender a toda la población del área y visibilizar los «reiterados incumprimentos do Sergas do Morrazo», como la dotación del Centro de Alta Resolución (CAR) o de un centro de salud para Aldán-O Hío. Para facilitar la asistencia, habrá autobuses desde O Hío y Cangas, con reserva de plazas en los teléfonos 669 33 03 76 y 646 54 35 41.