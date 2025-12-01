La toxina empieza a remitir, pero las bateas de Bueu y Aldán necesitan un "milagro navideño" para poder abrir antes de fin de año

Hoy comienza el mes de diciembre y la actividad en los puertos mejilloneros debería ser frenética para descargar molusco para la campaña de navidad, la época más importante de ventas para el sector. Pero la realidad este año es bien diferente. De los 52 polígonos bateeiros que se reparten por las rías gallegas hay hasta 45 de ellos cerrados. Una situación de la que no escapa siquiera la ría de Arousa, con solo dos zonas de producción abiertas. La ría de Pontevedra está completamente cerrada y en la de Vigo abrieron el viernes tres polígonos parques del fondo, los Redondela B, C y D. El último informe del Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño (Intecmar) apunta que las últimas analíticas «reflicten unha remisión do actual episodio de biotoxinas e abren a porta a posibles aperturas de polígonos na ría de Arousa nos vindeiros días».

La sensación entre el sector es que este año hará falta un verdadero milagro navideño para poder salvar la campaña de Navidad. La apertura el viernes de tres de los polígonos de Redondela ayuda a reabastecer el mercado y los bateeiros confían en que a lo largo de este mes de diciembre esa situación se pueda extender a las zonas de producción de Moaña [denominadas como Cangas C, D y E]. Sin embargo, son mucho más pesimistas con los tres polígonos situados en la bocana de la ría de Vigo [Cangas F, G y H; que se corresponden con Barra, Nerga y Liméns] y con los de la ría de Aldán [Cangas A y B] y con los tres de Bueu [Bueu A1, A2 y B]. «Hay que empezar a pensar que es muy probable que hasta enero no abran», explican desde algunas de las organizaciones del sector.

Los polígonos situados en la ría de Vigo cerraron entre finales de octubre y principios de noviembre, pero los de Bueu y Aldán están clausurados desde agosto. De hecho, según los datos del Intecmar estas bateas son las más castigadas por los cierres este año. Solo las superan Baiona A (250 jornadas de cierre) y Muros C (190 días). Los dos parques bateeiros de Aldán acumulan 134 y 150 días de cierre respectivamente. Los tres de Bueu oscilan entre los 140 del polígono de Beluso y los 154 y 170 de las bateas ubicadas entre Agrelo y Lapamán. En la ría de Vigo los más afectados son los dos exteriores: el Cangas F con 123 jornadas de cierre y el Cangas G con 114.

A un mes para acabar el año, ya se superan las jornadas de cierre de todo 2024

A este año 2025 todavía le queda por delante todo el mes de diciembre, pero a estas alturas ya se superan los días de cierre de 2024. El año pasado las bateas de Aldán se quedaron por debajo de las 80 jornadas clausuradas, los polígonos de la bocana exterior de la ría de Vigo se movieron entre los 94 días de cierre del Cangas F y los 60 del Cangas H y en el caso de Bueu ninguno llegó al umbral de 150 jornadas de cierre.

A pesar de que los muestreos del Intecmar apuntan a un descenso del episodio de toxina las últimas analíticas constatan índices tan elevados en algunos de los parques bateeiros de O Morrazo que resulta improbable una apertura antes de fin de año. Por ejemplo, el resultado del análisi por alturas del 28 de noviembre en el polígono Bueu B arroja un nivel de toxinas superior a 1.000, cuando lo máximo permitido debe estar por debajo de 160. A lo largo del mes de noviembre este índice rozó el umbral de 6.000 el día 12 en las bateas del Cangas A; más de 2.350 y de 3.220 en los Cangas F y G el 20 de noviembre.

La última vez que la toxina amargó las navidades a una parte importante del sector mejillonero de O Morrazo fue en 2020, el año de la pandemia del COVID-19. En aquella ocasión todos los polígonos de la ría de Pontevedra y de Aldán estuvieron cerrados los tres últimos meses del año. Bueu superó los 300 días de cierre en las bateas de Beluso y llegó a los 298 en los situados entre Agrelo y Lapamán. Una situación que en aquel entonces también afectó a la ría de Vigo, aunque la mayoría de sus polígonos consiguieron abrir justo para las fechas navideñas.