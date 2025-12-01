El PP empuja a alegar contra la «inxusta» tasa de la basura

El PP anima a los ciudadanos de O Morrazo a realizar «un esforzo final» con la presentación de alegaciones contra la «suba brutal e inxusta» de la polémica tasa de basuras de la Mancomunidade do Morrazo, que está en exposición pública hasta mañana, y el miércoles concluye el plazo de reclamaciones. Los populares de Cangas, Moaña y Bueu afirman que sus concejales ya han presentado alegaciones a título particular, «por cuestión de normativa», agradecen «a implicación e compromiso da veciñanza na defensa do interese xeral, do sentido común e da supervivencia de moitas familias e negocios» e invitan a plasmar por escrito el «clamor social» contra esta medida como herramienta para intentar paralizarla.

«É moi difícil porque o BNG está enrocado neste taxazo para que sexan os veciños os que paguen a súa pésima xestión do lixo na última década, pero temos que intentalo ata o final», claman desde el Partido Popular, que ofrece «apoio e asesoramento» de sus grupos municipales para frenar esta «aberración». Los tres portavoces municipales (Dolores Hermelo, Alfonso Piñeiro y Elena Estévez) lo describen como la situación «máis grave que vive O Morrazo na última década».

«Pase o que pase estamos moi orgullosos dos nosos veciños, porque volveron a amosar o carácter e a bravura propios da xente nosa comarca na defensa do interese xeral», que se traduce en centenares de alegaciones presentadas, calculan. Lo atribuyen exclusivamente a la «pésima xestión do BNG», al «sectarismo» de sus responsables y al deficiente servicio que presta la Mancomunidade do Morrazo, que ahora pretender arreglar «asaltando o peto dos veciños».

Advierte el PP que los nacionalistas «mentiron con descaro» en la información remitida a los vecinos, «inflando» la cifra que se paga a Sogama por el tratamiento de los residuos, y que con la nueva ordenanza fiscal no se aplica el principio de quien contamina paga, sino un mero afán recaudatorio.