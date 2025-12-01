Moaña estrena hoy su zona azul con límite de 30 minutos en 22 plazas de aparcamiento
Se ubican en las calles Concepción Arenal y Ramón Cabanillas | Estarán controlados por la Policía
El Concello de Moaña pone hoy en marcha la primera experiencia de aparcamiento rotatorio limitado en el tiempo de su historia. Se trata de 22 plazas, casi todas en distintos tramos de la Avenida Concepción Arenal y el resto en la calle Ramón Cabanillas, las que se pintaron de azul en los últimos días. El estacionamiento estará limitado a 30 minutos por vehículo con el objetivo de que los vecinos pedan acudir al centro urbano con su vehículo particular a realizar recados rápidos o recoger encargos.
La concejala de Mobilidade, Dolores Chapela, explica que la medida se consensuó con colectivos como comerciantes y hosteleros así como con asociaciones vecinales.
Las plazas pintadas en color azul permitirán solo estacionar durante media hora entre las 9.30 y las 13.30 horas de mañana y entre las 17.00 y las 20.00 horas de tarde, de lunes a sábado. Los domingos no habrá restricciones.
Se trata de un sistema gratuito, sin pago por estacionar. El objetivo es que el tiempo de cada vehículo esté controlado por la Policía Local mediante fotografías cada vez que pase por ambas calles. El Concello empieza con pocas plazas para probar la medida ante los problemas para estacionar en el casco urbano.
