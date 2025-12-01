Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las fecales vierten en el centro de Cangas «a escape libre» y la cofradía urge a actuar

La salida de residuos contaminantes por la tubería próxima a la plaza de abastos enturbió la dársena el fin de semana | El patrón mayor vuelve a denunciar y la Policía, a documentarlo

Un oficial de la Policía Local, documentando ayer el vertido de fecales en el centro de la villa | | G.NÚÑEZ

Gonzalo Martínez

Cangas

Solo un día después de que el Pleno de la Corporación aprobara, por unanimidad, una moción instando a solucionar los problemas de vertidos contaminantes en Cangas, la dársena del centro de la villa volvió a teñirse de ocre por los residuos fecales que salían por la tubería que desemboca junto a la plaza de abastos y riega la playa marisquera de O Sinal. Lo denunció el patrón mayor de la cofradía San Xosé, Javier Costa, al percatarse de que la inmundicia brotaba «a escape libre» el sábado por la tarde, y continuaba ayer por la mañana. El máximo responsable del cabildo cangués incidió en la gravedad de la situación y avisó a la Policía Local, que documentó los hechos y los trasladó a la empresa concesionaria del servicio integral del agua, UTE Gestión Cangas.

«Xa non hai palabras para calificar o que está pasando», lamenta el representante de los marineros, que remite a las «ducias de veces» que ya han denunciado hechos similares y no encuentran respuestas efectivas de los responsables públicos. «É pura merda o que está saíndo», señaló, y enmarca en la contaminación de las rías el pronunciado descenso de recursos pesqueros y marisqueros que se registra en los últimos años y que está «poñendo contra as cordas» al sector, además de la «imaxe lamentable» que se ofrece a vecinos y visitantes. El episodio de ayer se produjo al mismo tiempo que se celebraba el trofeo de pedestrismo en el centro de Cangas, con centenares de personas participando o acompañando a los atletas.

El patrón mayor, Javier Costa, observando ayer el vertido de residuos al mar en la dársena de Cangas.

Marineros y agentes municipales comprobaron cómo brotaba de las tuberías agua completamente turbia, arrastrando también residuos sólidos como heces, toallas de aseo desechables y otros elementos que quedaban flotando en el mar o se dispersaban por la dársena. Algunos paseantes reparaban en la situación o hacía fotos para testimoniarla. «¿Esto es normal?», preguntaba una pareja foránea a uno de los vecinos que reconocía que estos episodios de contaminación visible se producen en Cangas «cada dos por tres».

El patrón mayor remite a la hemeroteca y a las decenas de informes que documentan esta sucesión de vertidos. Son «demasiado frecuentes», dice, en la dársena portuaria, en las proximidades de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR, a la altura de Balea, o en la cuenca de Aldán-O Hío, y son pocos los puntos costeros que se salvan. «Fagan algo dunha vez, ou este oficio morre por falta de recursos», advierte.

