Desalojado un edificio en la avenida de Vigo en Cangas por un incendio

Amplio dispositivo de emergencias esta noche en Cangas a causa de un incendio en un edificio de cinco plantas y ático en la avenida de Vigo número 10, que ha sido desalojado y en el que hay vecinos confinados a causa del intenso humo en el interior. La alerta se producía pasadas las 22:30 horas.

Hasta la zona fueron movilizados el Grupo Municipal de Emerxencias, Bomberos, Policía Local, Guardia Civil y tres ambulancias, una de ellas medicalizada. A esta hora parece ser que el fuego, que se habría declarado en una estufa, estaría controlado, pero hay mucho humo. Una mujer, que parece ser que residía en el piso en donde se declaró el fuego, fue evacuada en ambulancia por inhalación de humo.

La alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, se desplazó también hasta el lugar.