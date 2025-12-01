Desalojado un edificio en la avenida de Vigo en Cangas por un incendio
Parece ser que el fuego se originó en una estufa
Hay personas confinadas en sus pisos debido al humo
Una mujer evacuada en ambulancia
Amplio dispositivo de emergencias esta noche en Cangas a causa de un incendio en un edificio de cinco plantas y ático en la avenida de Vigo número 10, que ha sido desalojado y en el que hay vecinos confinados a causa del intenso humo en el interior. La alerta se producía pasadas las 22:30 horas.
Hasta la zona fueron movilizados el Grupo Municipal de Emerxencias, Bomberos, Policía Local, Guardia Civil y tres ambulancias, una de ellas medicalizada. A esta hora parece ser que el fuego, que se habría declarado en una estufa, estaría controlado, pero hay mucho humo. Una mujer, que parece ser que residía en el piso en donde se declaró el fuego, fue evacuada en ambulancia por inhalación de humo.
La alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, se desplazó también hasta el lugar.
- Las luces de Vigo y el puente festivo en Portugal abarrotan los hoteles de la comarca
- Cangas no podará más árboles en espacios municipales pese a las demandas vecinales
- Otro choque amplía la tasa de siniestros en la Autovía
- Novos Ventos rememora su historia con una comida de confraternidad
- Cangas tiene su Hollywood en Navidad
- Los vecinos de Bueu encienden la Navidad
- Un herido por un aparatoso atropello en Tirán
- Baile de reconciliación BNG-PP