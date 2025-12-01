Corales en O Hío por San Andrés

La festividad de San Andrés en O Hío vivió ayer su día grande. En el apartado cultural el sábado se celebró el concierto de música coral. Queixumes recordó a componentes fallecidos y agasajó al párroco. Actuaron también la Coral Polifónica de Beluso (foto) y el Coro Chorima.

Susto por las lluvias del sábado en el campo de A Granxa

El intenso chaparrón que cayó el mediodía del sábado sobre O Morrazo no dejó indiferente a nadie. El susto de la jornada lo vivieron los directivos del Domaio FC pues en su campo de A Granxa se inundó la sala de máquinas. El agujero para achicar el agua que entró no era suficiente para aliviar tantos litros. Hasta Protección Civil y el Concello estuvieron alerta. Por suerte la lluvia amainó y el problema se fue solucionando poco a poco. Por cierto, el domingo soleado de ayer fue un espejismo. No guarden sus paraguas porque hoy vuelve a llover y parece que toda la semana estará pasada por agua. Cosas propias del otoño gallego.