Carlos Porto y Manuela Montes se coronan en las bodas de oro del pedestrismo en Cangas

El Trofeo de Pedestrismo Concello de Cangas-Memorial Pepe Cordeiro cumplió este domingo medio siglo de trayectoria. La quincuagésima edición de la carrera popular canguesa contó con casi medio millar de deportistas, desde la edad de «pitufos» hasta veteranos. Y en una fecha tan especial estrena incluso ganadores: Carlos Porto, de la Sociedad Gimnástica de Pontevedra, y Manuela Montes, del Club Pinarium de Marín, consiguieron la victoria en su primera participación en la prueba absoluta. Un estreno que no pudo ser más afortunado. Carlos Porto ganó con un tiempo de 18 minutos y 42 segundos, con ocho segundos de ventaja sobre su compañero Hassan Daniel Izzeddine. El podio lo completó Hugo Suárez, a 40 segundos del vencedor. Por su parte, Manuela Montes cruzó la meta con un crono de 22 minutos y 49 segundos, sacando trece segundos de ventaja a una deportista que ya sabe lo que es ganar esta prueba en casa, la canguesa Beatriz Fernández (Corredoiras Bueu). La tercera fue Sara Castillo, a 56 segundos de la ganadora.

Representantes del Concello de Cangas y del Atletismo Vila de Cangas brindan a la viuda de Pepe Cordeiro, Carmiña Pérez (en el centro con un ramo de flores), un homenaje al final de la carrera. / Gonzalo Núñez

La prueba, organizada por el Atletismo Vila de Cangas y el Concello, pudo disputarse en unas condiciones ideales. La jornada lluviosa del sábado dejó paso a un día soleado, con una temperatura idónea para correr en un circuito completamente llano. Un trazado con novedades importantes. Hasta la fecha la carrera se corría sobre una distancia de diez kilómetros, que significaban cinco vueltas al centro urbano cangués. Este año el recorrido se recortó a seis kilómetros –tres vueltas– y este cambio contó con una gran acogida por parte de los deportistas. La salida y la meta se situó en las inmediaciones de la estación de autobuses.

El Trofeo de Pedestrismo Concello de Cangas-Memorial Pepe Cordeiro cuenta con una gran participación de categorías escolares. Los más jóvenes fueron los primeros en tomar a la carrera el centro urbano de la localidad: desde las 10.00 hasta las 11.05 horas fueron tomando la salida los atletas «pitufos» hasta los sub 16, con distancias que iban desde los 175 metros hasta los tres kilómetros.

El podio de los «pitufos» masculinos quedó compuesto por Jorge Pérez, Carlos Martínez y Eli Barreiro y en categoría femenina por Gala Menéndez, Luci Lavariñas y Uxía Rodríguez. En minibenjamines (250 metros), los podios fueron para Martín Pérez, Javi Novas y Álvaro Comesaña y para Érika Flores, Noa Fernández y Marta Novas.

En la carrera sub 10 (500 metros), los primeros puestos fueron para Nico Camino, Laurent Graña y Samuel Lorenzo en chicos y para Ánxela Carballo, Allie Cellerino y Sara Camino en chicas. En sub 12 (1.000 metros), los podios fueron para Juan M. Nodar, Antón Fuentes y Álex Vidal en categoría masculina y para Fernanda P. Mateo, Mía Lago y Deva Pallás. En sub 14 (1.500 metros), los primeros en cruzar la meta fueron Daniel Cordeiro, Ángel Rodríguez, Hugo Cordal en chicos y Emma Collazo, Carla Suárez y Xoana Silva en chicas. En la categoría sub 16 la distancia era de 3.000 metros para los hombres, con un podio integrado por Xoel Franco, Marcos Rial y Lucas Costas; y de 2.000 metros para las mujeres, con Ana Oliveira, Sara Liébanas y Claudia Fernández como las tres primeras.

El Trofeo de Pedestrismo Concello de Cangas-Memorial Pepe Cordeiro no fue solo deporte. Desde el Vila de Cangas se realizo un llamamiento a que a la hora de retirar el dorsal se aportase un 1 kilo de alimentos no perecederos para donar a Cáritas y la respuesta de los atletas de todas las edades fue un ejemplo de solidaridad.