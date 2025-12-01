El PAC de Cangas pasa el domingo con solo dos médicos por una baja sin cubrir

El Punto de Atención Continuada (PAC) de Cangas que atiende de forma unificada desde hace más de cinco años a los pacientes de urgencias de esta villa y de Moaña volvió a funcionar ayer con dos equipos médicos en vez de los tres que le corresponden. La razón está en la baja de un facultativo desde hace 10 días que no se está cubriendo con un sustituto. Es una situación que también se vivió en la noche del viernes para el sábado. Ayer este fue uno de los argumentos utilizados por la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos (BNG), en la concentración para exigir el regreso del PAC de Moaña al centro de salud de la villa.

Santos aseguró, en la 212.ª protesta semanal consecutiva, que “no vamos a comprar el argumento de la falta de personal. Es de justicia que Moaña tenga su PAC porque es el único caso de toda Galicia que no tiene las urgencias que le corresponden en su localidad. Seguimos sin saber qué le hicimos los moañeses a la Xunta para merecer este trato”, argumentó la nacionalista ante varias decenas de concentrados.

La regidora alega que la centralización del servicio en Cangas es para minimizar el impacto “en el caso de que tengan tres unidades y solo puedan estar dos. En nuestro caso nos ponen como excusa que si solo hay una unidad de médico y enfermero y no puede atender quedaríamos con el PAC sin cubrir”. Rechaza esa explicación alegando que “no tiene por que quedar ni una unidad ni cero. Lo que tiene que hacer el Sergas es tener previsión del número de personas para dar cobertura en los PACs y, si hay una ausencia porque algún sanitario se encuentra mal, que se le cubra, como ocurre en cualquier otro lugar”.

A este respecto, para la nacionalista los problemas de personal en el PAC de Cangas demostrarían “que la Consellería de Sanidade cada vez apuesta menos por O Morrazo. Nos recortan servicio a una población de casi 60.000 habitantes. Entendemos que lo que hacen es ajustar personal aquí para darlo en otros sitios”. Defiende, pese a todo, que “nosotros no pedimos que se le retiren efectivos a nadie ni que recorten ningún PAC, solo que nos devuelvan el nuestro”.

Además de llamar a la manifestación que el 14 de diciembre partirá del Portal do Almacén con motivo del cuarto aniversario del inicio de las protestas. La alcaldesa señaló que el propio Concello subvenciona dos autobuses para la marcha del jueves 4 en Vigo.