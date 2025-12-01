Bueu celebra hoy el último pleno del año con mociones del PP y Chapela

La corporación municipal de Bueu celebra hoy el que será el último pleno ordinario del año. La sesión plenaria incluirá en su orden de día dos mociones. La primera que se tratará es una propuesta del concejal no adscrito Daniel Chapela, que reclama mejoras en el lugar de Petís, como la instalación de un semáforo con pulsador en punto kilométrico 10+780 de la PO-551, la dotación de una marquesina de autobús y un estudio de seguridad sobre el estado del muro de la parte superior de la playa.

La segunda de las mociones la promueve el PP, que solicita al gobierno local la adopción de obras de mejora en los aparcamientos disuasorios urbanos y periurbanos. Los populares argumentan que la existencia de baches los hace en ocasiones intransitables y piden señalización informativa así como la dotación de iluminación para los meses de otoño e invierno.

Este será el último pleno de 2025 a no ser que se convoque alguno de carácter extraordinario antes de fin de año.