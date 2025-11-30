Vecinos de Quintela alertan de un pozo abierto en la finca Pazó

Vecinos del entorno de la Finca Pazó, que una promotora inmobiliaria tiene en propiedad con el objetivo de su desarrollo urbanístico, alertaron de un peligroso pozo de al menos dos metros de profundidad oculto entre la hierba. Salió a la luz después de que una familia perdiese a su gato y lo encontrase en el mencionado agujero. Así, la Asociación de Veciños A Bouza-Quintela alertó de la situación al Concello, que pidió a la propiedad del terreno que selle el hoyo ante el riesgo de caídas. Y es que, aunque se trata de una propiedad privada, no es extraño escuchar la presencia de jóvenes en el terreno que se cuelan. Entienden, desde el Concello, que solo hay un agujero de este tipo en la finca.

El agujero por el que ya cayó una mascota. / | FdV

Por otro lado, desde A Bouza-Quintela reclaman también que se pida a la propiedad un mantenimiento efectivo de la capilla del ámbito y que pertenecía a la familia Pazó. Alertan de la maleza en el interior y esperan que se conserve para poder abrirla a los vecinos una vez que se urbanicen los terrenos.