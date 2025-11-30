El PSOE pide a BNG y PP «un clima sano» en Moaña
El edil socialista lamenta la tensión del pleno y alega que frenó la discusión sobre asuntos importantes
REdacCIÓN
El pleno de la corporación de Moaña de este jueves sirvió para debatir una propuesta del PSOE que reclamaba un plan cultural para los rehabilitados astilleros tradicionales de Casqueiro e Carlagho así como utilizar las dotaciones para un aprovechamiento económico generando actividad en el centro urbano. La propuesta no salió adelante pues el BNG votó en contra al alegar, la edil Coral Ríos, que desde enero ya cuenta con una programación para este espacio. El PP se abstuvo y volvió a defender que «los vecinos lo que quieren es finalizar el paseo de Seara» y no la reforma de los astilleros.
Ayer el edil del PSOE, Mario Rodríguez, lamentó el resultado de la moción asegurando que se pierde «una oportunidad real para ampliar la actividad económica del municipio, atraer visitantes y dinamizar el comercio local». Insiste, el socialista, en lo clave que sería finalizar el paseo de Seara para integrar plenamente la zona en el tejido urbano.
En cuanto a la tensión del pleno que acabó con los ediles del PP abandonando la sesión tras la expulsión de uno de sus concejales, ayer Mario Rodríguez llamó a ambas formaciones para que «contribuyan a recuperar un clima institucional sano y constructivo». Asegura, el socialista, que el «tono crispado de algunos representantes» dificultó la discusión de los asuntos «verdaderamente importantes».
