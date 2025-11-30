El Pleno aprueba la ordenanza de taxis con reproches sobre el turno de noche

Los reproches entre gobierno y oposición no evitaron la práctica unanimidad a la hora de votar las mociones que se presentaron en el Pleno de Cangas, aprobadas sin votos en contra aunque en algunos casos, como la ordenanza de taxis, como «mal menor», pues no le complace a ningún grupo político que no quede garantizado un servicio nocturno «completo», sino, desde las 23.30 horas hasta las 7 de la mañana, solo para casos de emergencias, a requerimiento de los servicios sanitarios o de las fuerzas y cuerpos de seguridad.

El punto se votó en ausencia de la alcaldesa, Araceli Gestido, y de la concejala de Facenda, Xiana Abal, que abandonaron temporalmente la sesión por «conflicto de intereses», al tener familiares en el gremio de taxistas. Algunas de las alegaciones presentadas por el sector fueron aceptadas, pero a nadie convencen las condiciones del turno de noche, un tema «peliagudo» que afecta a los derechos de los usuarios», como destacaron los concejales del PP y AV Pío Millán y Victoria Portas. Ambas formaciones se abstuvieron. De hecho, el asunto quedó sobre la mesa en otras ocasiones al no existir consenso al respecto. Desde el gobierno tripartito, el edil del BNG Antón Iglesias justificó una «modificación parcial» del texto para garantizar el servicio nocturno solo en las urgencias, aunque reconoce que «hai que seguir traballando porque esta non é a solución que nos gustaría, aínda que agora é a única posible».

La Corporación canguesa también aprobó, por unanimidad, la moción vecinal, asumida por el PSOE, instando a la renovación integral de la avenida de Bueu, actualmente muy deteriorada, tanto del pavimento como de los servicios. El gobierno tripartito se congratuló del apoyo del Partido Popular y Alternativa dos Veciños, y ambas formaciones le reprocharon que no acompañe sus promesas y propuestas con proyectos ni convenios con la administración titular de la vía, en este caso la Xunta, al ser de competencia autonómica. Los vecinos aplaudieron el acuerdo.

La prórroga del convenio entre el Concello y la Diputación para ejecutar las obras de ensanche y urbanización de un primer tramo de casi dos kilómetros de carretera entre A Madalena y Aldán salió también adelante, por unanimidad, al tratarse de un mero trámite. Y hubo consenso, igualmente, sobre tres mociones del PP. La primera, pidiendo un censo municipal de locales vacíos y establecer incentivos fiscales para reabrirlos o alquilarlos. La segunda, para suprimir barreras y garantizar la accesibilidad universal a las instalaciones de la Casa da Cultura. Y la tercera, instando al gobierno local a abrir un expediente de disciplina urbanística por una barandilla sin licencia en la calle Fomento y exigir su retirada o hacerlo de oficio.

Más críticas a la UTE por deficiencias que causan vertidos

La unanimidad se mantuvo a la hora de votar una moción de Alternativa dos Veciños instando al gobierno tripartito a que obligue a la UTE Gestión Cangas a reparar, a su cuenta, todas las deficiencias estructurales y defectos de ejecución de las obras de saneamiento realizadas en período de garantía, a abrirle un expediente sancionador por sus incumplimientos de contrato, a realizar una auditoría externa de los trabajos ejecutados en los cuatro últimos años en Aldán y O Hío y a convocar de inmediato la Mesa de Medio Ambiente con el objetivo de supervisar y controlar la gestión ambiental, de acuerdo al pliego de condiciones del contrato.Victoria Portas acusó a la UTE de pretender cobrar por solucionar sus propias deficiencias y obras de mantenimiento a las que está obligada por contrato, como en las estaciones de bombeo de Pinténs, Vilanova o Vilariño, que causan desbordamientos y vertidos fecales. El Ejecutivo reconoce que hay más problemas que recursos para solucionarlos. Antón Iglesias, edil de Medio Ambiente, reprochó a Portas que no fuera más diligente cuando era alcaldesa ni tomara con la empresa medidas que ahora exige, aunque se comprometió a llevar a cabo las demandas que recoge la moción. Y Loli Hermelo, portavoz del PP, dijo «entender e compartir» los argumentos de la propuesta, enfatizó la dejadez del tripartito y le reprochó que diga sí a las mociones por vertidos y de sanciones a la UTE que luego no aplica.