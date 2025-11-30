O Hío culmina las fiestas en honor a su patrón, San Andrés

Los vecinos de O Hío celebran este fin de semana la festividad de San Andrés, patrono de la parroquia. Ayer hubo actividades a lo largo de todo el día en la carpa instalada en las inmediaciones del atrio parroquial y los festejos concluirán hoy, la jornada propia de San Andrés.

La programación será en horario matinal. A las 10.00 horas habrá una tirada de bombas de palenque y a las 11.00 horas la charanga Alborada do Morrazo realizará un pasacalles. Los oficios religosos en honor al patrón serán a las 12.00 horas, con la misa solemne. Mientras, en la carpa habrá una degustación de callos.

La jornada de ayer comenzó con un pasacalles con el grupo de gaitas Os da Garita, de Nerga, y a mediodía hubo una degustación gastronómica a base de mejillones. Por la tarde en la carpa se celebró un magosto y juegos populares para mayores y pequeños.

Uno de los eventos con mayor trayectoria en las fiestas de San Andrés es la XLVIII Semana Cultural de O Hío, que organiza la Coral Queixumes. El concierto de música coral tuvo lugar en la iglesia parroquial y actuaron la Coral Polifónica de Beluso, Coral Chorima de Moaña y la propia Coral Queixumes do Hío.

La fiesta de ayer estaba previsto que concluyese con una verbena con la actuación de los grupos musicales Verde Menta y Lor&En.