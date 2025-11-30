Novos Ventos rememora su historia con una comida de confraternidad

El Grupo Novos Ventos de Beluso celebró ayer un encuentro de confraternidad al que acudieron componentes actuales y exintegrantes, así como antiguos directivos del colegio de Montemogos-Beluso. La agrupación se creó en 1977 a iniciativa del que entonces era el director del centro educativo, José Martínez, y del gaiteiro Manuel Barros, ambos ya fallecidos.

Entre los asistentes estaban los antiguos directores del colegio José Feijóo y Pedro Fernández y los jefes de estudios Luis Pereira, José Manuel Parcero y Rogelio Álvarez.

La comida tuvo lugar en el Restaurante Brassó, en el centro de Bueu, y acudieron entre otras personas la que fue directora del grupo de baile en el momento de la fundación de Novos Ventos, María del Carmen Rodríguez, y el actual director del conjunto de gaitas, Roberto Sotelo.

La directiva quiso tener un recuerdo especial para los antiguos integrantes ya fallecidos, como Manuel Barros, José Manuel Piedras, Rosa Boubeta y Emilio Piñeiro, y había un libro de firmas.