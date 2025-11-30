Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Novos Ventos rememora su historia con una comida de confraternidad

La reunión de confraternidad organizada ayer por el Grupo Novos Ventos de Beluso, en el Restaurante Brassó de Bueu.

La reunión de confraternidad organizada ayer por el Grupo Novos Ventos de Beluso, en el Restaurante Brassó de Bueu. / Gonzalo Núñez 

David García

Bueu

El Grupo Novos Ventos de Beluso celebró ayer un encuentro de confraternidad al que acudieron componentes actuales y exintegrantes, así como antiguos directivos del colegio de Montemogos-Beluso. La agrupación se creó en 1977 a iniciativa del que entonces era el director del centro educativo, José Martínez, y del gaiteiro Manuel Barros, ambos ya fallecidos.

Entre los asistentes estaban los antiguos directores del colegio José Feijóo y Pedro Fernández y los jefes de estudios Luis Pereira, José Manuel Parcero y Rogelio Álvarez.

La comida tuvo lugar en el Restaurante Brassó, en el centro de Bueu, y acudieron entre otras personas la que fue directora del grupo de baile en el momento de la fundación de Novos Ventos, María del Carmen Rodríguez, y el actual director del conjunto de gaitas, Roberto Sotelo.

La directiva quiso tener un recuerdo especial para los antiguos integrantes ya fallecidos, como Manuel Barros, José Manuel Piedras, Rosa Boubeta y Emilio Piñeiro, y había un libro de firmas.

