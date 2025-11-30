Las luces de Vigo y el puente festivo en Portugal abarrotan los hoteles de la comarca

La iluminación navideña de Vigo sigue convirtiendo el final de noviembre y las primeras semanas de diciembre en temporada alta para los hoteles de O Morrazo. Es más, en algunos señalan que incluso la demanda es mayor que la del año pasado y las reservas se hicieron con mucha más antelación. Como ocurre en verano cada vez en la comarca pesa más el turismo portugués, superando incluso la mitad de los huéspedes en determinados establecimientos. Este lunes es festivo en Portugal, al conmemorarse el Día de la Restauración de la Independencia (1640). Esto llena los hoteles de ciudadanos del país vecino y casi todos ellos tienen colgado el cartel de completo. Lo mismo ocurre para el próximo fin de semana, con el puente de la inmaculada Concepción que extiende el festivo del lunes 8 tanto a España como a Portugal.

En el Hotel Bienestar de Moaña, el único cuatro estrellas de la comarca y que también cuenta con servicio de spa, tienen completas sus 51 habitaciones sin apenas notar las cancelaciones por la lluvia que regresó ayer al sur de Galicia. Entre semana la demanda sigue siendo alta pero no tanto mientras que los viernes y sábados son fuertes desde finales de noviembre. «Cuando Abel Caballero anunció la fecha del encendido de las luces ya empezamos a recibir llamadas de reserva. El próximo puente está casi completo desde el 8 de noviembre, con un mes de antelación», explican desde este hotel moañés.

Aseguran, desde el Hotel Bienestar, que «la gente tiene ganas de Navidad. Se adelanta cada vez más y se está comiendo a Halloween, por ejemplo». Además de ciudadanos lusos, muchas llamadas llegan de otros puntos de Galicia, de Madrid y de comunidades del norte de España. Casi todos los que visitan Moaña atraídos por las luces del otro lado de la ría son conscientes ya de la existencia del barco de pasajeros, que utilizan como principal opción para sus traslados a la ciudad olívica.

Clientes en el Hotel H4 ubicado en Darbo. | Gonzalo Núñez

En los hoteles de Cangas no son pocos los que preguntan por las opciones para aparcar en Vigo y poder cenar en la ciudad, aunque desde el sector suelen fomentar la comodidad del transporte de ría.

El tráfico y las opciones para aparcar en la ciudad olívica, las preguntas más repetidas

En el Hotel H4, un renovado tres estrellas en Darbo, tienen llenas tanto para este fin de semana como para el siguiente sus 50 habitaciones, sobre todo con portugueses y muchos asturianos por una coral que va a actuar en Vigo. «Muchos preguntan por el tráfico que puede haber en Vigo para intentar ir con sus coches particulares», indican desde este establecimiento.

En el Hotel Jucamar, situado en la Avenida de Marín de Cangas, tienen llenas sus 34 habitaciones este fin de semana y el puente. Las reservas se hicieron desde hace semanas y además de lusos cuentan con mucha reserva de vecinos de otros puntos de Galicia que quieren disfrutar de las calles decoradas de Vigo.

Paciencia para embarcar hacia Vigo. | Gonzalo Núñez

En lo que respecta al Hotel Airiños, en el céntrico Paseo de Eugenio Sequeiros de Cangas, las reservas se están dilatando algo más. «Esperamos llenar estos fines de semana, pero muchos clientes llaman a medida que ven la evolución del tiempo», explican. Eso sí durante la jornada de hoy, con el festivo de Portugal de mañana, tienen llenas sus 56 habitaciones. Muchas de las preguntas son «sobre cómo aparcar en Cangas» para no dejar el coche muy lejos del muelle de pasajeros.

La comarca se ilumina el 5

Los turistas que ya tengan reservadas sus habitaciones en O Morrazo para el puente de la próxima semana no solo pueden disfrutar de las luces de Vigo, y es que los tres concellos de la comarca encienden precisamente su Navidad el viernes 5 de diciembre con distintos actos como la gala de villancicos de la Escola de Música en los Xardíns do Concello de Moaña. En Cangas es precisamente un hotel, el Hollywood, el que vuelve a organizar una fiesta por el encendido a las 19.00 horas del día 5 con un show cargado de luz y movimiento a cargo de Pablo Méndez y la actuación de Dj Michi.

Los barcos de Moaña se amplían hasta medianoche

El transporte de ría es la opción más cómoda para acudir a ver las luces a Vigo y evitar un aparcamiento casi imposible de encontrar. Esto hace que desde las 17.00 horas cada día barcos cuenten con muchos pasajeros tanto desde el muelle de Cangas como del de Moaña. No son pocos, eso sí, los que preferirían un horario más dilatado.Nabia amplió sus horarios del 1 al 31 de diciembre los fines de semana. Los viernes y sábados se podrá regresar de Vigo a las 00.30 horas, ya de madrugada, mientras que la última salida del muelle moañés parte a medianoche. El domingo el último viaje desde Moaña es a las 22.00 horas y su regreso a las 22.30 horas. De lunes a jueves se mantiene el horario habitual. En Cangas Mar de Ons y Rías Gallegas mantienen los regresos los viernes, sábados y domingos a las 22.30 horas. Esta compañía cuenta también con las rutas de su «Barco do Nadal» iluminado.