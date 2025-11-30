Las emisiones de CO2 de la piscina de Moaña bajan en un 79%
La huella de carbono se desploma con la nueva reforma de eficiencia energética
La reciente reforma de la piscina de Moaña, cuyas obras se dieron por concluidas este mismo jueves, tiene uno de sus pilares en la eficiencia energética. En concreto la instalación de placas solares y de un sistema de calderas de pellets reducen el consumo de energía primaria no renovable del centro deportivo municipal en un 78,07%, pasando de los 405,21KWh/m2 por año a los 88,87KWh/m2 por año. Así, la calificación energética pasa de la categoría E a la categoría B.
En cuanto a la emisión de CO2 y gases equivalentes responsables del cambio climático, la huella de la piscina y gimnasio municipales cae desde los 81,98 kilos por año hasta los 19,95 kilos. La contaminación se reduce así en un 19,34%.
Las placas solares podrán mantener la totalidad de la instalación los días de más sol y hasta la mitad de su consumo energético al mediodía incluso en las jornadas nubladas.
