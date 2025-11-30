Otro choque amplía la tasa de siniestros en la Autovía
Un coche se salió de la vía junto al enlace de Rande, embistió con la mediana y el conductor salió ileso
G.M.P.
Suma y sigue en el cómputo de accidentes en la Autovía do Morrazo, que ayer sumó otra salida de la calzada de un coche en las proximidades del enlace de Rande, del que su joven conductor y único ocupante salió ileso. Sucedió en torno a las 13.00 horas, cuando el vehículo, que circulaba en sentido Vigo, perdió adherencia, hizo aquaplaning sobre la carretera mojada, embistió con la parte trasera contra la valla quitamiedos y acabó en el carril izquierdo. Al lugar acudieron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y de mantenimiento de carreteras de la Xunta.
La autovía registra una media de dos accidentes cada tres días desde que comenzó el otoño, siendo la seguridad vial ya un problema grave en Moaña, el municipio con más avisos al 112 en lo que va de año, 165 sin contar los de este fin de semana.
