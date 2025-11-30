El centro de Cangas, cerrado al tráfico por la carrera de pedestrismo

La celebración del trofeo de pedestrismo Concello de Cangas-Memorial Pepe Cordeiro obliga a cerrar al tráfico el centro urbano de la villa desde las 10 de la mañana hasta alrededor de las 13.00 horas. El tramo cerrado es entre la rotonda de Pedra Alta y el cruce con Longán y Aldea de Arriba, y la Policía Local señaliza los desvíos y alternativas.