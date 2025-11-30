El centro de Cangas, cerrado al tráfico por la carrera de pedestrismo
La celebración del trofeo de pedestrismo Concello de Cangas-Memorial Pepe Cordeiro obliga a cerrar al tráfico el centro urbano de la villa desde las 10 de la mañana hasta alrededor de las 13.00 horas. El tramo cerrado es entre la rotonda de Pedra Alta y el cruce con Longán y Aldea de Arriba, y la Policía Local señaliza los desvíos y alternativas.
- Masiva y dolorosa despedida a Miguel Gestido
- Miguel Gestido, fallecido en accidente de moto: un futuro que se labraba en el «Eirado do Costal»
- El corredor cumple 20 años con el segundo desdoblamiento y la gasolinera pendientes
- Un accidente de moto acaba con la vida del hijo del concejal del PP de Cangas José Luis Gestido
- La nueva gasolinera en A Portela (Bueu) supera, con condiciones, el trámite ambiental de la Xunta
- Cangas no podará más árboles en espacios municipales pese a las demandas vecinales
- Un moañés con parkinson organiza un desafío para recorrer Galicia en bicicleta
- El Compañía de María saca en procesión a su «Nena María»