Bueu renueva la red de agua en Montero Ríos y retomará su humanización

El Concello de Bueu y la empresa concesionaria del ciclo del agua, Aqualia, comenzaron esta semana una obra para renovar un tramo de unos 100 metros de longitud de la red municipal de abastecimiento en la Avenida Montero Ríos. Los trabajos se concentran en pleno centro del casco urbano, entre el paso de cebra situado frente a la sala Amalia Domínguez Búa y las inmediaciones del Museo Massó y la rehabilitada Salazón Piñeiro. La intención es que los trabajos tengan continuidad en 2026 en dirección a la antigua Casa do Mar con la recuperación del plan para humanizar el frente de la plaza de abastos.

El tramo en el que se ejecutan actualmente las obras cuenta con una tubería de fibrocemento, que desde hace tiempo está ocasionando problemas debido a su antigüedad y a una serie de roturas en diversos puntos. Uno de los incidentes más graves se produjo a finales de octubre de 2022, cuando en medio de borrasca Beatrice se registró un reventón de la canalización justo delante de la entrada del Museo Massó y el agua anegó el vestíbulo de entrada, la sala de la conserva y parte de la sala de exposiciones temporales. La rápida reacción del vigilante de guardia consiguió ralentizar la entrada de agua hasta que operarios de Aqualia llegaron para cerrar las llaves de paso y afortunadamente los fondos de la colección del museo no se vieron afectados.

Con la obra que se ejecuta estos días se procederá a sustituir la antigua canalización de fibrocemento por otra de polietileno. Desde el Concello de Bueu avanzan que en 2026 se pretende ejecutar una operación similar hacia el este de la Avenida Montero Ríos, en dirección a la antigua Casa do Mar. El alcalde bueués, Félix Juncal, avanza que la intención municipal es recuperar el proyecto de humanización del frente de la plaza de abastos, que se presentó a la convocatoria del Plan +Provincia 2025 y que finalmente se tuvo que descartar porque la autorización de Portos de Galicia no era suficiente.

El proyecto de Bueu para reordenar el frente de la plaza de abastos / Iria Pazos

El ente público es el titular de la vía y las bases del plan de la Diputación exigían contar con la propiedad. «A nosa previsión é aproveitar o permiso de Portos e afrontar os traballos con fondos propios», apunta Juncal.

Ese plan de reurbanización se aprovecharía para renovar la canalización de fibrocemento de este costado, una sustitución que no solo comprendería el tramo frente a la plaza sino que se extendería hasta el cruce con la calle Castelao. «Serían case 200 metros lineais, co que a renovación da rede neste zona chegaría ata preto dos 300 metros», añade el regidor. Lo que queda por decidir es si el cambio sería solo en la red de abastecimiento o si abarcaría también la de saneamiento.