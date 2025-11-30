Bueu concluye hoy su II Mercado de Nadal
REDACCIÓN
El II Mercado de Nadal que organiza el Concello de Bueu cierra hoy sus puertas en la carpa de As Lagoas. Los puestos abrieron el viernes y en los dos primeros días el horario de apertura fue de 11.00 a 22.00 horas. En esta última jornada el cierre se adelantará a las 20.00 horas.
Esta cita, con la que el Concello y el comercio de proximidad quieren hacer frente al conocido como «Black Friday», reúne a más de una treintena de establecimientos de sectores como ropa, libros, alimentación (quesos, especias y conservas), artesanía y adornos navideños.
El mercado ofrece además una programación de ocio y musical. Hoy a las 13.00 horas actuará Sr. Nilson Versións y a las 17.30 horas será el turno del espectáculo infantil «Zona de obras» con Brais das Hortas.
