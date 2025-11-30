Bueu alega al catálogo de bienes en el litoral para evitar ampliaciones en altura

El Concello de Bueu ha decidido presentar alegaciones al proceso de información pública del Catálogo de Bens de Valor Cultural no Litoral, que en el caso de Bueu identifica un total 29 elementos y de los que siete serían susceptibles de un cambio de uso. Desde la Concellería de Urbanismo advierten de posibles confusiones y hasta falsas expectativas para los propietarios y por ello piden unificar el grado de protección de este nuevo catálogo con el que recoge el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), que en su día contó con el preceptivo informe de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural.

El periodo de información pública concluye mañana lunes, pero desde el Concello de Bueu han decidido no esperar al último día y el viernes se firmó el oficio de Alcaldía para remitir las alegaciones a la Xunta de Galicia. Las principales contradicciones se detectan en las edificaciones catalogadas en la Praia de Beluso y en A Roiba: son tres grupos de viviendas de carácter marinero, la antigua salazón de A Roiba y la casa-barco del arquitecto Ramón Vázquez Molezún.

Los tres conjuntos residenciales que se incluyen en el catálogo se corresponden con los números 10, 11, 12 y 13 en el primer grupo; 23, 26A, 27A, 28A y 28B en el segundo; y 32, 33 y 34 en el tercero. El concejal de Urbanismo, Martín Villanueva, explica que en todos los casos se les aplica el grado de protección ambiental y la ordenanza U1, que permite únicamente la edificación en bajo más una planta. La alegación municipal subraya que en las condiciones actuales el catálogo debe "especificar que a única ampliación que resulta posible é a ampliación en planta, e non en altura, dada a configuración actual dos mesmos". Desde el Concello instan a hacer constar esta aclaración "co fin de evitar confusións e expectativas que non se van a poder materializar" con la normativa urbanística en vigor y que resulta de aplicación.

Una de las viviendas de la Praia de Beluso que aparece en el catálogo autonómico. / X.G.

En el caso de la antigua salazón de A Roiba y de la casa-barco de Vázquez Molezún el grado de protección es de carácter estructural y con clasificación rústica. Por ello, desde Urbanismo defienden que la única ampliación que resulta viable es en planta y no en altura. Todo para "respectar e protexer os valores patrimoniais que deron lugar a súa catalogación con ese específico e superior grao". Añade la alegación municipal que durante la elaboración del PXOM y su catálogo de bienes patrimoniales "xa se fixo unha valoración en dito sentido, que debería ser posta en valor e respectarse".

El escrito municipal concluye con una especie de queja sobre el carácter excesivamente genérico del catálogo y en ocasiones hasta contradictorio. "Non se entende a que se permitan actuacións de ampliación en planta en elementos como petróglifos, pecios, xacementos arqueolóxicos ou hórreos", advierte la alegación. Por ello se pide a la Consellería de Medio Ambiente una revisión y eliminar como autorizables aquellas cuestiones que "carezan de sentido" y "evitar posibles confusións e contradicións coa restante normativa de aplicación".