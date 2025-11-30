El BNG defiende, desde Moaña, el fin del modelo de colegios concertados

El BNG de Moaña mantuvo ayer un encuentro con el sector educativo bajo el título «Ensino a debate». La concejala de Ensino, Dolores Chapela, intervino después de que la presidenta del Anpa de Reibón, Ruth Brañas, explicase la situación vivida en el centro a comienzos de curso cuando se decidió renunciar al proyecto de plurilingüismo ante el recorte de profesorado especialista en la materia de lengua inglesa.

Por el profesorado intervino María Martínez, integrante de la ejecutiva nacional de la CIG-Ensino. A su juicio la Consellería de Educación lleva 10 años adoptando medidas «que conllevan una reducción efectiva de los presupuestos dedicados a la educación pública». Esto redundaría en una «disminución de profesorado en las aulas» y a las carencias en la atención al alumnado con necesidades educativas específicas. Se quejó también de un «exceso de burocracia».

La edil nacionalista Dolores Chapela concluyó defendiendo una mayor inversión en la educación pública y la retirada de las subvenciones a los centros concertados, que cuentan con amplia presencia en Cangas y Bueu, por ejemplo.