Baile de reconciliación BNG-PP

Ahí les ven, marcándose unos pasos, a concejales del BNG y del PP de Moaña, tras la comida del club de jubilados de Domaio en un restaurante de Pontevedra. En primer plano, María Ortega y Jorge Moreira, que según me cuentan le pidió también un baile a la alcaldesa Leticia Santos a los sones de una popular ranchera. ¡Viva la fiesta!

Los sonidos del silencio en el Pleno de Cangas

Callarse puede decir tanto, o más, que soltar un discurso. Lo comprobamos el viernes por la noche en el Pleno de la Corporación de Cangas, cuando miembros del Gobierno dejaron pasar sus turnos de palabra en las mociones que presentó la oposición y se abrió un debate sobre la intencionalidad de los silencios y sus significados. Como ponente, el popular Luis Martín Carnero Feijóo, que recibió replica de Victoria Portas, aunque no estaba claro que fuese ella la aludida. La alcaldesa, Araceli Gestido, hizo un alegato final para cerrar el debate , propio de la filosofía política. El concepto es el concepto, que diría Manquiña...

Tarjetas que echan humo por el Black Friday

Andan a mil los TPVs de las grandes superficies con esta gran cita de invitación a comprar. Tanto que en algunas tiendas y supermercados de la comarca los terminales acabaron ayer por pedir auxilio y dejar de funcionar, con los consiguientes perjuicios comerciales. El riesgo de colapso se fue paliando, no sin nervios de los interesados de uno y otro lado del mostrador. En la era del consumismo, la tarjeta de crédito es Dios.